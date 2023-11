25 gevaarlijke punten op West-Vlaamse wegen moeten veiliger gemaakt worden

Jaarlijks stelt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer een dynamische lijst met gevaarlijke punten op, gebaseerd op de ongevallencijfers van de afgelopen drie jaar. Momenteel staan er 258 locaties op deze lijst, 25 daarvan bevinden zich in West-Vlaanderen. Acht punten staan er voor het eerst op. “Het totaal aantal punten is afgenomen ten opzichte van de voorbije jaren”, stelt minister Lydia Peeters.

Gevaarlijke locaties opsommen is natuurlijk één ding, ze moeten ook nog aangepakt worden. In onze provincie werden negen punten al veiliger gemaakt, voor 13 punten zijn ze bezig aan de uitvoering van de werken of de voorbereiding ervan. Bij overige drie locaties wordt nog onderzocht welke maatregelen getroffen moeten worden om ze veiliger te maken. “We leggen de lat hoog, zeker wanneer het gaat om de veiligheid van actieve weggebruikers. Ongevallen met (brom)fietsers en voetgangers tellen dan ook extra mee in het bepalen wat een gevaarlijk punt is en wat niet. Zo wordt aan elke fietser, voetganger of bromfietser een verhogingsfactor van 1,7 toegekend”, licht Peeters toe. (lees verder onder de lijst)

AWV screent elk punt en bepaalt wat er moet gebeuren om de verkeerssituatie veiliger te maken. De bedoeling is dat er ook steeds wordt nagegaan of er eventueel meteen kleine ingrepen kunnen uitgevoerd worden om de verkeersveiligheid op korte termijn te verhogen. De minister wil hiermee vermijden dat er jaren gewacht moet worden op structurele ingrepen waarvoor complexe werken nodig zijn. Ook krijgen schoolomgevingen voorrang bij de aanpak van gevaarlijke punten.

Voorkomen

Agentschap Wegen en Verkeer werkt echter niet enkel met ongevalsdata om gevaarlijke situaties in kaart te brengen. Ook wordt mogelijk gevaar opgespoord via uitgebreide verkeersveiligheidsaudits op ontwerpen, inspecties op het terrein, meldingen van burgers en signalen van lokale besturen en politie. Uit de proeftuinen van MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) werd een methodologie ontwikkeld en verder uitgerold over Vlaanderen. Zo worden nu ook bijna-ongevallen op kruispunten opgespoord waar het agentschap vermoedt dat het onveilig is. Met drones en slimme camera’s worden deze grijze punten geanalyseerd.