24 West-Vlaamse gemeenten hebben regenboogzebrapad op gewestweg

Maar liefst 24 gemeenten in West-Vlaanderen hebben een zebrapad met de regenboogkleuren aangevraagd op een gewestweg. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse dienst Mobiliteit. Juni is de pride-maand, die bedoeld is om aandacht te vestigen op de rechten van de LGBTQ-gemeenschap, net zoals de regenboogzebrapaden. Antwerpen doet het met 31 gemeenten nog iets beter. Limburg staat op de derde plaats met 19, gevolgd door Vlaams-Brabant (16) en Oost-Vlaanderen (12).

Sinds eind mei 2021 kan elk lokaal bestuur een aanvraag indienen bij de Vlaamse dienst Mobiliteit om een regenboogzebrapad te laten aanleggen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De zebrapaden moeten – om aan de regels te voldoen – bestaan uit witte stroken afgewisseld met strepen in regenboogkleuren. “Dat is een duidelijk teken in het straatbeeld dat discriminatie, intimidatie en geweld, op welke grond dan ook, niet worden getolereerd. Zo zetten we vanuit Vlaanderen de inclusiviteit letterlijk mee in de verf”, zegt minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD).

“De regenboogzebrapaden zijn een duidelijk teken dat discriminatie, intimidatie en geweld op straat niet getolereerd worden”

Maar liefst 102 Vlaamse lokale besturen, waarvan 24 uit West-Vlaanderen, dienden al een aanvraag in voor minstens één regenboogzebrapad langs een gewestweg. Het gaat om de gemeenten Alveringem, Anzegem, Beernem, Blankenberge, Brugge, Gistel, Harelbeke, Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Ieper, Kuurne, Lichtervelde, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, Oostkamp, Poperinge, Staden, Veurne, Wervik, Wevelgem, Zonnebeke en Zwevegem.

Ook andere gemeenten kunnen al een zebrapad in regenboogkleuren hebben, maar dan gaat het om een lokale weg.