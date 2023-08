23 nieuwe regenboogzebrapaden in West-Vlaanderen: “Duidelijk signaal en krachtig symbool”

Na een oproep van Vlaams parlementslid Brecht Warnez kondigde minister Lydia Peeters aan dat elke gemeente die dat wenst een regenboogzebrapad kreeg. Ondertussen zijn er in 23 nieuwe regenboogzebrapaden gerealiseerd in West-Vlaanderen. Onze provincie is daarmee koploper in Vlaanderen.

“Het verheugt me enorm om te zien dat meer dan één op drie gemeenten in Vlaanderen het belang van inclusie en gelijkheid erkent door een regenboogzebrapad aan te vragen. Dit is een duidelijk signaal dat we streven naar een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover minister Lydia Peeters bevroeg.

Krachtig symbool

Het regenboogzebrapad fungeert als een krachtig symbool om de boodschap uit te dragen dat iedereen welkom is, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Sinds de introductie van het eerste regenboogzebrapad in Gent, is het aantal gemeenten dat dit initiatief volgt aanzienlijk toegenomen.

Koploper

Momenteel zijn er 33 aanvragen ingediend bij Vlaanderen. Hoewel enkele aanvragen werden afgekeurd vanwege uitdagingen met betrekking tot de locatie, zijn er nu al 23 regenboogzebrapaden gerealiseerd. Opvallend is dat West-Vlaanderen, samen met de provincie Antwerpen, bovenaan de lijst staat met het hoogste aantal gerealiseerde regenboogzebrapaden. In vijf West-Vlaamse gemeenten werd de aanvraag goedgekeurd, maar is het regenboogzebrapad nog niet gerealiseerd. Dit geldt voor De Haan, Koksijde, Kortrijk, Lo-Reninge en Nieuwpoort.

De gemiddelde kostprijs voor de aanleg van een regenboogzebrapad bedraagt ongeveer 3.000 euro.