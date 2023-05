190 Brugse bushaltes worden geschrapt

Op 1 juli treedt het nieuwe bussenplan in werking. Wie vanuit de rand naar de Brugse binnenstad wil, zal op ‘t Zand moeten overstappen op elektrische bussen. 190 weinig gebruikte bushaltes worden geschrapt. Dat feit zorgt voor onenigheid in de Brugse coalitie.

Vanaf 1 juli zullen er minder bussen door de Brugse binnenstad rijden. “‘t Zand wordt het knooppunt, waar de reizigers kunnen overstappen op kleinere, elektrische bussen. De Lijn heeft hiervoor nieuwe bussen besteld in China. Ze zijn per schip op weg naar Brugge”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw, die voorzitter van de vervoerregioraad is.

De herschikking van het bussenplan door De Lijn betekent meer dan 300 behouden haltes, 190 afgeschafte haltes, 48 verplaatste haltes, zes nieuwe terminussen en acht nieuwe haltes.”

Senioren

Na eerder protest van de Brugse PVDA-afdeling is ook Annick Lambrecht (Vooruit), de voorzitter van de gemeenteraad én lid van de meerderheid, kritisch over het nieuwe bussenplan. “Ik verneem dat er 190 bushaltes verdwijnen. De Lijn promoot ‘combivervoer’: laat je fiets aan de halte achter en neem vandaar de bus. Of combineer de bus met je step.”

“Maar er is onvoldoende aandacht besteed aan de vele senioren. Ik hoor bijvoorbeeld dat mensen uit Zwankendamme op zaterdagochtend niet meer op de markt geraken. Tijdens de voorstelling van die plannen in de Brugse gemeenteraad is er nooit sprake geweest van het feit dat er zoveel bushaltes verdwijnen! Men wil de files weg en meer mensen op de bus krijgen.”

“De Lijn zal bussen van 8,49 meter in plaats van 9 meter inzetten, terwijl Brugge al jaren vraagt om kleinere bussen. Door hun batterij zijn ze nog zwaarder dan de huidige bussen. Het nieuwe plan maakt mij en velen erg bezorgd: dit leidt geenszins tot meer, beter en betaalbaarder openbaar vervoer.”

Commotie

Voorzitter Dirk De fauw erkent dat er wat commotie is rond het nieuwe bussenplan. “Maar De Lijn heeft een hele analyse gemaakt: waar stappen veel mensen op en waar niet? Op basis daarvan zijn er inderdaad haltes geschrapt.”

“Er is ook gemor over het feit dat er minder bussen door de binnenstad zullen rijden en dat er op ‘t Zand of aan het station moet overgestapt worden, indien men bijvoorbeeld van Sint-Andries naar Sint-Kruis wil per bus. Het stervormig principe waarbij alle bussen naar de Brugse deelgemeenten door de binnenstad rijden, wordt verlaten. Er zullen enkel nog kleinere, elektrische bussen door het stadscentrum rijden.”

“Het Brugse stadsbestuur vult de twee lijnen van De Lijn aan met een gratis shuttlebusje voor de wijken in de binnenstad die De Lijn niet meer zal bedienen. Het gaat onder meer om de Katelijnestraat, het Gentpoortkwartier, de Langestraat en de Ezelstraat.”

Scholieren in de kou

Bij de keuze voor het schrappen van een aantal bushaltes kunnen vraagtekens geplaatst worden. Zo zal De Lijn op 1 juli de halte aan het VTI in de Zandstraat in Sint-Andries supprimeren. “Buurtbewoners en leerlingen hadden nochtans om een schuilhokje gevraagd, omdat veel scholieren er nu in regen en wind moeten wachten op de bus”, zegt gemeenteraadslid Ilse Coopman (N-VA), die de beslissing van De Lijn onbegrijpelijk en onverstandig noemt.

“De leerlingen van het VTI, die in grote aantallen de bus nemen, moeten dan helemaal richting Gistelsesteenweg, via de drukke Expresweg. Dat wordt voor hen geen pretje met hun boekentas, sporttas of ander materiaal door regen en wind. Ik wil er dan bij het stadsbestuur ook voor pleiten om – ten minste bij het begin en het einde van de schooltijd – deze halte toch te bewaren. Laat de bussen op die piekuren dat ommetje maken en dring daarop aan bij De Lijn om dit aan te passen”, aldus Ilse Coopman.

Basisbereikbaarheid

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) maakt het schrappen van de bushalte deel uit van de uitvoering van het nieuwe openbaar vervoerplan voor de regio, dat het decreet ‘basisbereikbaarheid’ huldigt. “Bij het hertekenen van het stadsnet werd rekening gehouden met enkele basisperimeters. Het nieuwe plan diende budgetneutraal te zijn. Dat houdt minder lijnen maar een grotere frequentie in, dus meer bussen.”

“De nieuwe lijn 30 zal om de tien minuten door de Gistelsesteenweg rijden, met haltes aan Manitoba en Lange Munt. De leerlingen van het VTI zullen van die haltes gebruik moeten maken. Die zullen wel voorzien zijn van een schuilhuisje. Tijdens de schooluren worden versterkingsmomenten voorzien”, aldus Dirk De fauw.