100.000 euro subsidies voor veiliger schoolomgeving en -routes in Zonnebeke

De gemeente Zonnebeke zet al enkele jaren in op de veiligheid van de schoolomgevingen en de routes die rechtstreeks naar school leiden. De gemeente krijgt nu 100.000 euro om de directe schoolomgeving veiliger te maken.

“De veiligheid om en bij de school is van prioritair belang”, stelt schepen van Mobiliteit Koen Meersseman. “In totaal ontvingen we al 100.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid voor het indienen van dossiers. In 2020 kregen we voor het eerst Vlaamse subsidies. Ze werden aangewend om de gemeentelijke oversteekplaatsen te verlichten, om kruispunten te accentueren en om bijkomende signalisatie te plaatsen.”

“Eind 2021 kregen we het goede nieuws dat een uitgebreider dossier rond veilige schoolomgevingen eveneens geselecteerd was. De gemeente krijgt 50.000 euro om de directe schoolomgeving veiliger te maken. De subsidies zullen aangewend worden om de oversteekplaatsen van een rode coating te voorzien. Daarnaast komen er ook infrastructurele aanpassingen en in Geluveld wordt de Schoolstraat voorzien van barrières.”

Fietsstraten

“Een tweede subsidiedossier kreeg eveneens 50.000 euro. Het bedrag zal gebruikt worden om waar haalbaar fietsstraten in te richten in de onmiddellijke schoolomgeving en om in andere straten fietssuggestiestroken aan te brengen. Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan het rode wegdek en een groot fietspictogram. Weggebruikers mogen met de auto een fietsstraat inrijden, maar ze mogen er niet sneller rijden dan 30 km/u. Auto’s of andere motorvoertuigen mogen fietsers ook niet inhalen. De werken worden in 2022 uitgevoerd.” (NVZ)