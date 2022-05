10 jaar nadat Justine omkwam in verkeer lanceert Avelgem potloodpalen om automobilisten attent te maken op schoolomgeving

Elke schoolomgeving in Avelgem heeft sinds vandaag, dinsdag, potloodpalen om er automobilisten attent op te maken dat er een school in de buurt is. Dinsdagavond werden aan de Sint-Jan Berchmansbasisschool de laatste palen onthuld. Het is vandaag dag op dag tien jaar geleden dat leerlinge Justine Vandemeulebroucke omkwam in het verkeer. “Justine is nog altijd niet vergeten”, zegt burgemeester Lut Deseyn.

Avelgem wilde graag werk maken van veiligere schoolomgevingen, zo klonk het begin deze legislatuur. “Dat hebben we ook gedaan”, zegt schepen Tom Beunens. “Met de invoering van zeven fietsstraten in 2019. Een andere maatregel huldigen we vandaag in: elke schoolomgeving in Avelgem heeft nu potloodpalen. Die maken automobilisten er attent op dat er een school in de buurt is.”

Die timing is niet toevallig: het is vandaag dag op dag tien jaar geleden dat leerlinge Justine Vandemeulebroucke omkwam in het verkeer. Justine (12) was tien jaar geleden op weg naar school met twee vriendinnetjes, toen ze op het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg en de Ruggestraat gegrepen werd door een vrachtwagen. Ze was op slag dood.

Potloodpalen

De potloodpalen zijn er onder meer gekomen dankzij financiële steun van een fonds dat in haar nagedachtenis werd opgericht. De inhuldiging van de palen stond vandaag dan ook in het teken van Justine. Haar ouders en enkele vriendinnen van Justine hielden een kort herdenkingsmoment als eerbetoon. Ze kregen vanmiddag de kans om even in hun oude school rond te lopen en herinneringen op te halen.

“Sowieso denken we elk jaar op 31 mei extra aan Justine”, zeggen vriendinnen Julie, Shari, Tine, Kiara, Silke en Fien. “Vandaag was het toch wel extra bijzonder doordat we hier nog eens konden samenkomen in onze oude school, samen met Justines ouders. We onderhouden sowieso een goed contact met hen. Haar mama is superlief: ze steekt speciale gelegenheden van elk van ons in haar agenda, en dan krijgen we steevast een berichtje. En ze nodigt ons elk jaar eens uit bij hen thuis om iets te eten en te drinken, en nog eens herinneringen op te halen.”

“Dat is het mooiste voor de ouders van Justine”, zei burgemeester Lut Deseyn in haar toespraak. “Dat ze zien dat Justine nog altijd niet vergeten is. Wij doen met de gemeente zoveel mogelijk om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar eigenlijk is die een zaak van elk van ons. Mobiliteit is een erg complex thema. Pas als we met zijn allen inspanningen doen voor een beter verkeer, kunnen we daar maar in slagen.”

Filmpje

Ook in de Sint-Jan Berchmansbasisschool zelf werd vandaag eens extra stil gestaan bij het ongeluk van Justine. “De mama van Justine had een filmpje ingesproken die we in elke klas hebben getoond”, zegt directeur Mieke Bothuyne. “Het ging over hoe belangrijk verkeersveiligheid is, en dat ze zich eens moesten inbeelden hoe het zou zijn om de laatste keer hun mama te zien. Dat kwam wel binnen bij de kinderen, het was overal toch heel erg stil. Verkeersveiligheid is normaal een erg abstract thema om te brengen in klas, maar nu werd het toch wel heel concreet.”