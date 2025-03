1 op 8 flexbussen worden geweigerd in de Westhoek: “Regels zijn te strikt”

De invoer van de flexbussen is voorlopig geen succesverhaal, toch zeker niet in bepaalde regio’s. Zo worden in de Westhoek 12,7 procent van alle aanvragen geweigerd, het op één na hoogste percentage in heel Vlaanderen. Enkel in Gent blijven flexreizigers nog vaker in de kou staan.

In de Westhoek 12,7 procent van alle aanvragen voor flexbussen geweigerd. Ook in Brugge en omstreken moeten reizigers vaak een andere manier zoeken om op hun bestemming te geraken, daar krijgen 9,7 procent van de aanvragers het deksel op de neus, in de regio Midwest en regio Kortrijk gaat het respectievelijk over 5,7 en 5,1 procent van de geboekte flexbussen die geweigerd worden. Dat blijkt uit een analyse van Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Voorwaarden

Wanneer een rit geweigerd wordt krijgen reizigers via de Hoppin-app een alternatief met het reguliere openbaar vervoer voorgesteld. “Maar in landelijke gebieden is er vaak geen alternatief. Dan is de boodschap simpelweg: pech, jij geraakt niet op je bestemming. Dat kunnen we toch niet tolereren? Zo organiseren we sociaal isolement, geraken mensen niet op hun werk of op school…”, stelt Vandromme scherp.

“Elke Vlaming is evenveel waard, of die nu in de Westhoek of in de stad woont”

Ritten worden doorgaans geweigerd op basis van de OV-toets, een lijst van parameters waaraan de rit moet voldoen. Maximum 1 kilometer wandelafstand, max. 2,6 keer de duur van een rechtstreekse verplaatsing, max. 2 keer overstappen en de rit moet beschikbaar zijn binnen het uur van de gevraagde vertrektijd of max. een uur voor de gewenste aankomsttijd. “Aangezien er zoveel ritten geweigerd worden, kampt De Lijn duidelijk met een capaciteitsprobleem. Het aanbod voldoet niet”, meent Vandromme.

“Vervoersregio’s zouden uitzonderingen moeten kunnen toestaan op deze OV-toetst, want de lokale realiteit verschilt sterk met deze theoretische criteria. Ter plaatse kan men beter inschatten waar flexvervoer een essentiële noodzaak is en waar extra capaciteit nodig is. Geef vervoerregio’s dus de ruimte om bijkomende ritten toe te kennen waar dat echt nodig is. Elke Vlaming is evenveel waard, of die nu in de Westhoek, de Vlaamse Rand, in de stad of op het platteland woont”

177 klachten

In januari 2024 trad het nieuwe vervoersplan van De Lijn in werking. Flexbussen zijn daar een belangrijk onderdeel van, die opvolger van de belbus moet reizigers in gebieden waar weinig vraag is naar openbaar vervoer alsnog te verbinden met hun bestemming of met een andere reguliere lijn met een overstap.

Vooral in landelijke regio’s moest de flexbus een oplossing bieden, want dat waren de locaties waar de meeste vaste bushaltes werden geschrapt. Maar dat blijken nu ook de plaatsen te zijn waar ook de flexbussen niet naartoe willen rijden, met heel wat klachten als gevolg. In een jaar tijd kwamen 72 klachten over het flexaanbod uit de Westhoek, het tweede hoogste aantal van de 15 Vlaamse vervoersregio’s. In regio Brugge waren dat er 47, in Midwest 43 en in regio Kortrijk 15.