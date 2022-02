In een woning langs de Heuvelhoekstraat in Oeselgem bij Dentergem is vanmorgen een televisietoestel geïmplodeerd. De bewoner probeerde de brand die daarop ontstond zelf te blussen.

De man had daarbij rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Al bij al valt de schade mee, de brandweer had de brand snel onder controle.

(A.D.)