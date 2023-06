Stad Brugge wil herenhuis in de Jan Miraelstraat verkopen dat een Nederlandse vrouw aan Brugge schonk

Het herenhuis in de Jan Miraelstraat in Brugge, dat een Nederlandse vrouw bij haar dood aan de Stad Brugge schonk, wordt na de zomer openbaar verkocht.

In oktober 2022 liet een Nederlandse vrouw de stad Brugge een fortuin van zowat 5 miljoen euro na. De vrouw, van wie de naam niet vernoemd mocht worden, overleed op 80-jarige leeftijd. Haar familie was actief in de industrie en had een bedrijf in delfstoffen. Dat bedrijf werd dertig jaar geleden verkocht, waarna de vrouw van Nederland naar Zwitserland verhuisde. Acht jaar geleden kwam ze in hartje Brugge terecht. Veel meer is over haar niet geweten.

Grote liefde

De vrouw had blijkbaar zo’n grote liefde voor Brugge, dat ze de Stad in haar testament aanduidde als begunstigde van haar nalatenschap. De totale waarde bedraagt zo’n 5 miljoen euro: een geldbedrag van 3,3 miljoen euro op een bankrekening, voor 945.000 euro aan waardepapieren en effecten en een woning ter waarde van 700.000 euro.

Cash geld

De voorbije maanden troffen stadsmedewerkers in het huis nog voor 1 miljoen euro aan cash geld aan. Omdat het stadsbestuur niet meteen zelf een bestemming vond voor het pand, zal het verkocht worden. Dat bevestigen burgemeester Dirk De fauw en schepen Franky Demon. Het verkoopsdossier zal eind augustus aan de gemeenteraad voorgelegd worden.