Zyncke (24) stelt opening burgerzaak uit na overlijden zus Wibe (25)

Het moest een rustige, maar feestelijke opening worden. Zyncke Bijls (24) zou op vrijdag 14 oktober burgerrestaurant Burgies in Wevelgem openen, nadat ze het na 10 jaar overnam van Gregory en Christophe. Het overlijden van haar zus Wibe (25) in Rome zorgt logischerwijs voor een uitstel.

Vol enthousiasme stond Zyncke Bijls (24) klaar voor een nieuwe uitdaging. Ze gaf haar job als sociaal werker bij het CAW op om het populaire restaurant Burgies in Wevelgem te openen. Op 14 oktober plande ze voor het eerst als nieuwe zaakvoerster premium burgers te bereiden. Die datum wordt nu voor onbepaalde duur uitgesteld. Afgelopen weekend kwam haar zus Wibe (25) samen met vriendin Jessy (24) om bij een tragisch ongeval op citytrip in Rome.

Zyncke en haar vriend Jaimie willen nu even de tijd nemen om te bekomen. “Wij keken met veel enthousiasme uit naar onze opening op 14 oktober. Helaas moeten we jullie meedelen dat de opening niet doorgaat wegens het onverwachts overlijden van mijn zus. We nemen op dit moment wat tijd voor onszelf om dit harde nieuws te verwerken. We posten binnenkort verdere info en een nieuwe openingsdatum”, schrijft ze op de sociale media.

Automatenshop

Met de overname komt er na een tien jaar een nieuw hoofdstuk in het Burgiesboek. Christophe Jourdren (39) en Gregory Filieux (38) vulden de leegte in het horecalandschap in 2012 op. Anno 2022 was dat iets te druk geworden aangezien ze iets verderop ook pastabar Al Dente uitbaten en dit voorjaar Boutique Automatique openden op de hoek van de Kortrijkstraat en de Kweekstraat. “Een automatenshop die een soort van minisupermarkt is. 24 op 24, 7 op 7 kun je er terecht voor brood, beleg, pasta en kant- en klare gerechten”, zegt Gregory.

Dat Zyncke de zaak zal uitbaten is geen verrassing. “Ze was onze trouwste jobstudent”, zegt Christophe. Een geruststelling. “Het is zeker leuk dat het iemand is die je kent. Je wil je zaak niet na zes maanden zien kapotgaan.” Er zal niet te veel veranderen met Zyncke. “De vaste klanten zullen hier nog altijd thuiskomen. Ik zal de zaak misschien een vrouwelijkere toets geven en er komen enkele extra’s. Zo zal ik ook een vegan burger aan het gamma toevoegen. Daarnaast zorg ik nog voor een extra vegetarische burger. Een echt goeie veggieburger vind je toch nog te weinig in de streek”, vertelde ze vorige week nog. (Joerie Dewagenaere)