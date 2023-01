Zwevezelenaar Philip Gryspeert blikt positief terug op zijn Krak-jaar

Tijdens de vorige Krak-verkiezing kwam Philip Gryspeert als winnaar uit de bus. Hij kijkt heel tevreden terug op het voorbije jaar en vond het een meerwaarde om tot Krak verkozen te worden. “Het was een bijzonder leuke periode om mee te maken, het schonk me veel voldoening.”

Philip Gryspeert (57) is nog altijd druk in de weer en voelt zich opperbest. Hij geniet van zijn gezin, zijn bedrijvigheid, het sociaal weefsel en de drukte van iedere dag. Hij werd vorig jaar verkozen tot Krak van zijn gemeente en dat laat hem niet onberoerd.

“Momenteel gaat het heel goed met mij”, vertelt Philip. “Ik ben actief bij tal van organisaties en ik merk op dat de ‘knaldrang’, zoals men dit noemt, sterk aanwezig is. Het jaar 2022 was dan ook ontzettend druk op werkgebied. De bedrijvigheid zit in mij en de zaken gaan goed. Sinds kort nam ik nog een extra functie op. Ik werd lid van de raad van bestuur binnen de GVO groep. De GVO groep overkoepelt tien woonzorgcentra en ik vertegenwoordig mijn gemeente.”

Naamsbekendheid

De Krak-verkiezingscampagne verliep eerder moeilijk en alles moest digitaal gebeuren. Toch behaalde Philip de overwinning. “De nieuwe kandidaten van de lopende Krak-verkiezing hebben het voordeel dat ze eenvoudiger campagne kunnen voeren.”

“Vorig jaar gebeurde alles via de digitale weg of via Facebook. Ik had het voordeel dat ik beschik over een grote naamsbekendheid en ik hoopte tevens dat mensen spontaan op mij gingen stemmen. Nu kunnen de kandidaten de mensen persoonlijk aanspreken om voor hen te stemmen. Het sociaal contact kan weer en dat maakt het iets aangenamer”, klinkt het.

Philip is verwonderd hoe mensen de Krak-wedstrijd beleven. “Ik wil ook kwijt dat de Krant van West-Vlaanderen echt leeft bij de mensen. Na mijn overwinning kreeg ik heel wat felicitaties, vele berichten en dit ook van inwoners van andere gemeenten.”

“Het evenement waarbij alle winnaars uitgenodigd waren, vond ik super. Het werd een topavond met vele sociale gesprekken. De burgemeester stond aan mijn zijde en dat deed mij wel iets. Achteraf kreeg iedereen een mooi geschenk, een mooi aandenken. Ik heb alvast geen spijt dat ik deelnam. Voor komende editie bracht ik al mijn stem uit, maar het was een heel moeilijke keuze.”

(NS)

