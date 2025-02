Zwevezele kiest voor prins Rudy en zijn roosje Julie

Een tjokvolle carnavaltent op de markt van Zwevezele stemde zaterdagnacht voor prins Rudy en zijn roosje Julie. Het verschil met uitdager ‘Kuckle’ en zijn roosje Vicky was betekenisvol, maar toch werd het een spannende strijd. De groene garde won uiteindelijk met 1.452 stemmen tegen 1.095 stemmen voor de gele eenden. Iedereen is het erover eens dat de prinsenkiezing dit jaar een van de leukste in jaren is geweest.

De kersverse prins Rudy Kerwyn en zijn roosje Julie Vanthournout krijgen straks de sleutels van de gemeente Zwevezele, waarmee ze een spetterend caranavalesk weekend kunnen inzetten. Hoewel ze pas vorige maand hun campagne konden beginnen, voelden ze zich zeker niet kansloos tegen ‘Kuckle’ en Vicky, die al vanaf december druk in de weer waren met kaarting, eendjesselfies, een duckrace, een winterbar, Gotcha-spelletjes, zoektochten en pre-carnavalparty’s. “We doen het voor de sfeer en om wat schwung te brengen in het Zwevezeelse carnaval”, liet Rudy toen weten. Rudy was zelf al prins geweest in 1999, zijn vader Walter in 1988 en Julie’s vader Nic in 2019! Met een verleden van drie prinsen wisten de groenen meteen waar ze voor stonden.

Vrienden

Jurgen ‘Kuckle’ Castelein en zijn roosje Vicky Mussche hebben er in ieder geval een spannende én zeer gevarieerde race van gemaakt. Jurgen is teamcoach transport en magazijn bij Kringwinkel ’t Rad, Vicky is winkelmanager bij Aldi. Een goed geoliede campagne onder het thema ‘eend’ in elkaar steken, moest je hen zeker niet leren. Ze wisten zowel jong als oud aan te spreken. “We beschikken over zo’n 50 medewerkers in een vijftal werkgroepen, die instaan voor bijvoorbeeld het eendjes-thema, de publiciteit, de kaartings, het financieel plan…” bevestigde Jurgen. Uiteindelijk moesten ze – met liefst méér dan duizend stemmen! – toch de duimen leggen voor prins Rudy. Toch kwamen beide kandidaat-prinsen tijdens de campagne al prima overeen. Op de markt van Zwevezele kleurden verstrengelde gele en groene ballonnen het centrum. “Rudy is een goeie maat van mij”, liet Jurgen weten. Dat belooft voor de drukke caranaval-agenda tijdens het volgende weekend! (GGM)