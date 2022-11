Zwevezele huldigt Belgisch kampioen Gauthier

Wielrenner Gauthier Servranckx (17) studeert elektromechanica aan het VTI in Torhout en is heel sportief aangelegd. De jongen heeft ambitie en talent binnen de wielersport. Hij is de nieuwe Belgisch juniorenkampioen en de gemeente is heel fier dat de Belgische driekleur Gauthier alle eer aandoet.

Op de kampioenstitel en de vitaliteit van Gauthier werd een glas gedronken tijdens de ontvangst in het gemeentehuis van Zwevezele. De feestvreugde was zeker aanwezig.

(NS)