Zwevegemse ballonvaarder overvliegt Kilimanjaro

Hij klopte het Belgisch uurrecord in luchtballon en brengt zijn klanten wekelijks tot op ongekende hoogtes. Toch was de drang naar avontuur bij de Zwevegemse ballonvaarder Ramses Vanneste te sterk om te weerstaan en trok hij deze week richting Afrika, waar hij de Kilimanjaro overvloog. “Maar dat was slechts het begin van het avontuur, we trekken met onze ballon later deze week nog richting Ngorongoro krater”, klinkt het bij de immer zelfzekere avonturier.

Ramses en leven op het scherp van de snede, het zijn twee termen die hand in hand gaan. In 2019 verbrak hij het Belgisch record ballonvaren toen hij vanuit de Ardennen richting West-Vlaanderen kwam. Het leverde hem meteen een plaats in de geschiedenisboeken op, al was dat voor de Zwevegemnaar niet genoeg.

“Een jaar geleden contacteerde een fabrikant van ballonnen me met de vraag of ik niet, samen met negen andere teams, over de Kilimanjaro wilde vliegen”, klinkt het vanuit zijn slaapplaats in Tanzania. “Een gek voorstel maar uiteindelijk moest ik niet eens nadenken. Ik zei volmondig ja en we begonnen aan de voorbereiding.”

Een knoert van een berg

“Was het een gek idee? Natuurlijk! We spreken hier niet over een kleine berg maar over een knoert van een exemplaar maar ik leef voor die spanning, de adrenaline van de uitdaging en dit moest gewoon lukken. Vorige week zakten we dan ook af naar Tanzania waar we gisteren aan de uitdaging begonnen.”

Samen met zijn team begon Ramses op zondag aan zijn avontuur, wat meteen goed was voor een nieuw record. “We klommen tot op een hoogte van 7.100 meter”, gaat de avonturier verder. “Op papier klinkt dat natuurlijk weinig indrukwekkend, al vroeg dit het uiterste van zowel mens als machine. Ons materiaal moest in topkwaliteit zijn en ook voor onszelf moesten we meer dan de nodige voorbereidingen treffen.”

Zuurstof is broodnodig

“Op dergelijke hoogte is de lucht erg ijl en dus was zuurstof broodnodig. De bedoeling was om aan de westkant van de berg te landen maar het was een voortdurend spel tussen mens en natuur. Als de weersomstandigheden veranderden, moesten we ook ons schema aanpassen. Na een trip van bijna drie uur zetten we opnieuw voet aan grond, waarop de ontlading gigantisch was.”

De Zwevegemse ballonvaarder geniet nog even na van zijn exploot maar trekt nog niet meteen huiswaarts. “Nu we toch in Tanzania zijn, trekken we deze week nog met de ballon richting Ngorongoro krater”, sluit hij af. “We spreken hier over de grootste vulkaankrater ter wereld. Die met een luchtballon overheersen werd nog nooit gedaan, meer dan genoeg redenen dus voor ons om het wel te doen. Eenmaal we dit achter de rug hebben, keren we huiswaarts waar het leven voor ons opnieuw zal hervatten.”