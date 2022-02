Zwevegems dierenasiel vraagt aandacht voor zwerfkatten

Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem roept iedereen op om zwerfkatten sneller te melden, zodat die gevangen en gesteriliseerd kunnen worden. Vorige zomer werd het asiel immers overspoeld door bijna 400 (!) kittens.

Het idee voor de oproep kwam er vorige zomer, toen de asielen in ons land overspoeld werden door een nooit geziene hoeveelheid zwerfkatten. “Er zijn te veel zwerfkatten en elk jaar neemt hun aantal nog toe. In 2021 werden er door ons asiel 689 van die katten gevangen. De helft daarvan waren kittens die in het wild geboren werden en meteen geen kans op een gelukkig leven hadden. Ze groeien immers wild op en zijn dan niet meer geschikt als huiskat”, legt Veerle Debaillie van het dierenasiel uit.

Daarom roept ze mensen op om nu al een melding te maken van een eventuele zwerfkat. “Dan kan die gevangen én gesteriliseerd of gecastreerd worden, voor er kleintjes van komen.” Maakt die ene zwerfkat die ik meld dan een verschil? “Jazeker”, benadrukt Veerle. “Een kattin is al vruchtbaar als ze vijf maanden oud is. Ze kan per jaar tot drie nestjes van telkens drie tot zes kittens krijgen. Die ene kattin in je buurt kan dus met de kater van de buren op vijf jaar tijd voor liefst 5.000 nakomelingen zorgen.” Nochtans is sterilisatie, castratie én een chip verplicht bij huiskatten.

Maar hoe weet je nu of de kat in je tuin een zwerfkat is of Minoes van drie huizen verder? “Belangrijkste indicator is dat je de kat niet kan aaien of oppakken”, legt Nele van het dierenasiel uit. “Daarnaast zien veel zwerfkatten er mager, ziek of gewond uit en verblijven ze geregeld een tijdje op dezelfde plek. Heeft de kat een soort uitgeknipt driehoekje in haar oor? Dan werd ze al gevangen, verzorgd en weer uitgezet.”

Een melding doen kan via info@dierenasiel-leiestreek.be. Na een telefoontje komt een medewerker van het zwerfkattenproject langs op de plek waar jij de kat zag. In samenspraak met het asiel wordt de zwerfkat dan gevangen met behulp van een vangbak. Elke kat die gevangen wordt via het zwerfkatten project wordt gecontroleerd op een chip. “Als de kat gechipt is wordt die onmiddellijk weer vrijgelaten, want dan zijn we zeker dat het om een huiskat gaat”, vervolgt Nele.

De katten die in het zwerfkattenproject van Dierenasiel De Leiestreek terechtkomen, worden zo veel mogelijk uitgezet in hun vertrouwde omgeving. Maar wat met katten waarvoor dat niet kan? “Voor die katten zoeken we dus bedrijventerreinen of boerderijen waar ze een tweetal keer per week eten krijgen en waar iemand een oogje op hen houdt, maar waar ze verder hun gang mogen gaan. In ruil vangen ze muizen en ander ongedierte”, besluit Veerle. Wie een plaatsje heeft voor zo een boerderijkat mag contact opnemen met Dierenasiel De Leiestreek via info@dierenasiel-leiestreek.be. (AN)