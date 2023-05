Zwevegem zet vallen voor Aziatische hoornaar

Zwevegem lanceert een strategisch plan van aanpak ter bestrijding van de Aziatische hoornaar over het hele grondgebied van de gemeente. Het is de eerste gemeente in Vlaanderen die dit op zo’n schaal organiseert.

Het plan omvat de plaatsing van een 70-tal vallen, waarvan de eerste niet toevallig werd voorzien in het Lettenhofpark waar de gemeente werkt aan een nieuwe groene long van 10 hectare, met daarin een nieuwe parkbegraafplaats, visvijver en speelbos.

Met de vallen wil men de uitbreiding van de Aziatische hoornaar tegengaan.

“De hoornaar is een serieuze bedreiging voor de bijen- en wespenpopulatie die hier zorgen voor het voortbestaan van de natuur. Zo’n hoornaar is in staat om in korte tijd een hele bijenpopulatie uit te moorden. Ikzelf heb al 13 korven verloren door die grote wespen”, vertelt imker Luc Sabbe die samen met Hervé Sagaert de vallen lanceerde.

70 vallen nodig

“In de val plaatsen we afgeschermd voedsel voor de hoornaar. De wesp, en liefst de koningin, vliegt in de val maar raakt er niet meer uit. Aan het voedsel kunnen ze ook al niet waardoor ze na korte tijd sterven. Eventuele andere insecten die in de val zouden vliegen, kunnen er wel nog uit”, legt Luc het systeem uit.

Eén val kan hoornaars aantrekken uit een zone van zowat 1,5 km². Dit betekent dat men zo’n 70 palen nodig heeft om het hele Zwevegemse grondgebied te bedekken. Deze worden de komende weken geplaatst door mensen van tAlternatief. Het project van Luc en Hervé loopt immers in samenwerking met het gemeentebestuur, tAlternatief vzw en Vespa-Watch, het Vlaams meldpunt voor nesten van Aziatische hoornaars.

Men is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die het project genegen zijn. “Om de vallen te beheren en systematisch te controleren, worden 10 à 15 gemotiveerde en geïnteresseerde vrijwilligers gezocht. In eerste instantie zullen medewerkers van tAlternatief de vallen controleren terwijl ze de trage wegen in Zwevegem onderhouden. De vallen zijn trouwens ook door tAlternatief vervaardigd”, vertelt Rutger Davidts, Diensthoofd Groen van de gemeente die de werkgroep zal leiden. (GJZ)