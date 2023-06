Zwevegem wil aanbod G-activiteiten uitbreiden: “Er is behoefte naar meer”

De gemeente Zwevegem wil het aanbod aan G-activiteiten uitbreiden. Nu zitten er vooral sportactiviteiten in het aanbod, maar men wil ook de culturele en jeugdsector warm maken om iets te organiseren voor mensen met een beperking.

In Zwevegem is er al enkele jaren een G-platform actief waaruit enkele werkgroepen zijn ontstaan om activiteiten te organiseren waar mensen met een beperking kunnen aan deelnemen. “Vooral de G-kampjes van sportieve aard zitten in het aanbod, maar we merken dat er behoefte is naar meer. Vandaar dat we de werking willen uitbreiden en polsen naar de interesse bij culturele- en jeugdverenigingen om dergelijke activiteiten in hun programma op te nemen”, zegt Janne Depaepe van de jeugddienst, die samen met Marie Vandenbroucke van de sportdienst, het G-platform verder wil uitbouwen.

Volgens Marie Vandenbroucke is er nu al een samenwerking met de UiTPAS en werkt men aan een vakantiewerking voor iedereen. “Dit zal nog meer mogelijk worden wanneer de nieuwbouw op de Kappaert klaar is, waar onder meer de speelpleinwerking zal gecentraliseerd worden. De mogelijkheden zullen er veel groter zijn. Dan zullen we makkelijker kampen kunnen organiseren op maat van kinderen die in de reguliere werking niet terecht kunnen.”

Janne Depaepe vult aan dat men er nu ook al op toeziet dat bijvoorbeeld bij het uitstippelen van wandelroutes, deze toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Volgens haar is er in de bibliotheek ook een aangepast aanbod aan boeken te vinden voor slechtzienden.

SportiG

Ook een belangrijke pijler in de inclusieve werking is het initiatief ‘SportiG’. “Dit is een soort lessenreeks in het weekend voor kinderen en jongeren met nood aan ondersteuning. Onder meer kajakken, tafeltennissen en volleyballen stonden al op het programma. Ook hebben we een tafeltennistornooi voor G-sporters”, zegt Marie.

Dit aanbod wil men nu ook uitbreiden naar andere verenigingen. “We denken dan aan bijvoorbeeld toneel- of muziekverenigingen of gewoon verenigingen die een jeugdwerking hebben en deze ook willen openstellen voor mensen met een beperking.”

“We willen de krachten bundelen met culturele- en jeugdverenigingen”

Volgens Janne Depaepe is dit zeker niet zo moeilijk. “We merken dat bepaalde verenigingen al dergelijke zaken organiseren zonder goed te beseffen dat ze zo in feite al een G-werking hebben. Anderzijds zijn we blij dat Showband Calypso voor het eerst een dans- en muziekkamp zal organiseren in de eerste week van juli voor onze doelgroep.”

Samen of apart?

Volgens Dave Dosquet, die werkt in De Hoge Kouter, is het niet altijd nodig om afzonderlijke activiteiten te organiseren. “Het is best mogelijk om samen te trainen, ik denk dan aan tafeltennis. Bij voetbal ligt dat moeilijker, en is een aparte werking vaak af te raden. Ook moeten soms de spelregels aangepast worden en mag men geen te hoge verwachtingen koesteren.”

Volgens hem is zo’n G-werking best wel belangrijk. “Enerzijds wakkert men de zelfstandigheid aan in iets waar men goed in is of waar men zich goed bij voelt. Anderzijds is het een manier om deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren door middel van bijvoorbeeld trainingen of tornooien.” (GJZ)