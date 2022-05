Zwevegem ondertekent Regenboogcharter

Dinsdag was er de Dag tegen homofobie en transfobie. In Zwevegem ging deze niet ongemerkt voorbij. Er kwamen regenboogzebrapaden en men ondertekende het Regenboogcharter.

Sinds kort zijn er in elke schoolomgeving in Zwevegem regenboogzebrapaden terug te vinden. “Ze bestaan in verschillende formaten en uitvoeringen, maar allen hebben ze één zaak gemeen: de boodschap dat iedereen welkom is, ongeacht diens seksuele geaardheid of genderidentiteit”, zegt bevoegd schepen Eliane Spincemaille (CD&V). Tijdens de plechtige opening van die zebrapaden werd ook het Regenboogcharter ondertekend.

Zes doelstellingen

“Door het ondertekenen van dit charter engageren we ons om nog meer in te zetten op zes doelstellingen. Zo maken we de burgers bewuster en informeren we hen, we verzamelen kennis en omringen ons met experten, we ondersteunen en versterken LGBTQIA+ personen en verenigingen in onze gemeente. Verder verhogen we de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente en hebben we aandacht voor LGBTQIA+ personen in ons aanbod en onze beeldvorming. En ten slotte, we doen dit samen.” Door deel te nemen aan de Paars-campagne, op dinsdag 17 mei, zette men al meteen in op de eerste doelstelling. “We riepen iedereen op om op die dag, de kleur paars te dragen. Zo wilden we de boodschap uitdragen dat iedereen erbij hoort en zichzelf kan en mag zijn.”

Campagneweek

Om de campagne nog wat extra aandacht bij te zetten, maakte men er meteen een campagneweek in plaats van een campagnedag van. “We voerden campagne via onze sociale mediakanalen zoals Facebook en Instagram. Ook het onderwijs, de jeugddienst en de bibliotheek namen deel aan de Paars-campagne. Zo werden boekenpakketten samengesteld en kwam er in de bib een leuke infostand. Verder maken deelnemende scholen kans op het winnen van de kindervoorstelling De Roze Ridder”, aldus Spincemaille.

Zwevegemnaar Justin Laevens (21) is het boegbeeld achter de campagne in de gemeente. Justin is de eerste Belgische profveldrijder die zich publiekelijk uitte als homo. Hij won hiermee de OUT-media award voor de meest LGBTQIA+ vriendelijke mediapersoonlijkheid. (GJZ)