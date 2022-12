Zwevegem mag zich ‘pleegzorggemeente’ noemen

Zwevegem mag zich voortaan pleegzorggemeente noemen. Ze kreeg van Pleegzorg West-Vlaanderen het pleegzorglabel, in de vorm van een huisje, overhandigd.

Volgens schepen van Welzijn Eliane Spincemaille (CD&V) was Zwevegem een witte vlek op de West-Vlaamse kaart. “Dit wil zeggen dat we tot voor kort nog geen duurzame samenwerking met Pleegzorg vzw hadden. Nochtans zijn er in onze gemeente 17 pleeggezinnen actief die instaan voor de zorg van 18 pleegkinderen en 3 (jong)volwassenen met een beperking.”

Warm en kindvriendelijk plekje

Men wil de bestaande pleeggezinnen erkenning geven en verder mee sensibiliseren over pleegzorg. “Verder willen we vooral de pleegkinderen een warm en kindvriendelijk plekje geven in onze gemeente en ervoor zorgen dat ze hun vreugde en verdriet kunnen delen.”

In juni van dit jaar werd door het schepencollege beslist dat men zich kandidaat zou stellen als pleegzorggemeente. “We willen vooreerst een taboe doorbreken en een maatschappelijk draagvlak creëren. Dit via bekendmaking in het info-punt en de sociale media van de gemeente.” Verder wil men erkenning geven aan pleeggezinnen met een ontmoetingsmoment of een attentie. “We zullen ook meewerken aan sensibiliserings- en wervingscampagnes van vzw Pleegzorg. Zo voorzien we een activiteit op 2 februari volgend jaar in samenwerking met Huis van het Kind, de adviesraad voor gezins- en welzijn, adviesraad lokaal overleg kinderopvang en de dienst Samenleving”, besluit Spincemaille. (GJZ)