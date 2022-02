Zwevegem is beste in ‘Sporten in de natuur’

Zwevegem won opnieuw een ‘Sporters beleven meer Award’. In de categorie ‘Sporten in de natuur’ kon men het beste project van de provincie voorleggen.

Gemeenten en steden konden in de categorieën sporten zonder drempels, gezinssport, maand van de sportclub, schoolsport, sporten in de natuur en sporten op het werk hun realisaties van 2021 indienen en kans maken op een award. “We deden het met onze gemeente zeker niet slecht. In de categorie ‘Sporten in de natuur’ konden we zelfs het beste project realiseren van de hele provincie en kregen we hiervoor een award en een mooie prijs”, vertelt schepen van Sport Raf Deprez (CD&V).

Leie Waterdagen

Het winnende project, De Leie Waterdagen, liep in samenwerking met Toerisme Leiestreek, de dienst toerisme en watersportclubs of organisaties in Zwevegem (onder andere KSKZ, Transfo duiktank en Oenanthe).

“We zijn blij dat we hier met Zwevegem ook aan konden deelnemen, ook al loopt de Leie niet door Zwevegem, maar wel het Kanaal Kortrijk-Bossuit”, zegt schepen Deprez. ” Door het organiseren van sessies SUP, kajak, snorkelplons, aquapiste en SUP-yoga maken we deze avontuurlijke watersporten meer kenbaar bij de bevolking. In samenwerking met Oenanthe gingen we van start met een kick-off op 26 en 27 juni om de waterdagen in te zetten. Ook dit jaar zullen we onze schouders onder sporten in de natuur zetten.”

Sportkampioenen

De gewonnen prijs bedraagt 750 euro en wordt besteed aan nieuw sportmateriaal. Raf Deprez gaf ook nog mee dat de huldiging van de sportkampioenen van 2020 en 2021 zal plaatsvinden de dag voor het Kickbox gala in het sportcentrum. “Dit gala werd, in nauw overleg met de sportraad, uitgesteld tot 7 mei. De sportraad besliste meteen ook om de huldiging uit te stellen tot vrijdag 6 mei in Sportpunt 2 in de Bekaertstraat om alsnog het prachtige decor met de boksring en de catwalk te kunnen gebruiken.”

