Zwevegem is beste ‘Elke Stap Telt’-gemeente

Jaarlijks loopt de actie Elke Stap Telt waarbij men elke burger wil stimuleren 10.000 stappen per dag te zetten. “Dit project heeft bewezen een effectieve manier te zijn om inwoners in beweging te brengen”, zegt schepen Raf Deprez. Zwevegem onderscheidde zich als enige gemeente door elk jaar deel te nemen en behaalde een gouden erkenning. In 2024 werden de Vlaamse steden en gemeenten aangemoedigd beweegacties te organiseren. Uit de meer dan 500 acties die werden geregistreerd, selecteerden het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s en Sport Vlaanderen 25 winnaars, waaronder Zwevegem. Men krijgt 500 euro te besteden in Decathlon. (GJZ/foto GJZ)