Zwerfvuil melden via Mijn Mooie Straat-app

De gemeente Zwevegem gebruikt sedert vorig jaar de app Mijn Mooie Straat om de zwerfvuilproblematiek in kaart te brengen. Nu doet men een oproep naar de bevolking om via de app ook zwerfvuil of sluikstorten te melden.

Mijn Mooie Straat is het alles-in-een-platform van Mooimakers. Zwevegem gebruikt het sinds begin 2022. “Met deze tool wordt de openbare netheid in kaart gebracht, beheerd en waar nodig bijgestuurd. Ook de openbare vuilnisbakken werden in kaart gebracht en worden opgevolgd via het vuilnisbakkenplan dat beheerd wordt via dit platform”, legt Lies Loosveldt van de dienst woon- en leefomgeving uit.

Circulaire oplossing

Vorig jaar noteerde men 433 meldingen van sluikstorten en zwerfvuil. De opruimploeg van VZW Talternatief zorgt voor de afhandeling van de meldingen.

Nu gaat men een stapje verder. Inwoners kunnen met de app nu ook op eenvoudige wijze meldingen maken van sluikstort of zwerfvuil. “De opruimploeg krijgt de melding rechtstreeks digitaal binnen waardoor op een snelle en vlotte manier kan opgetreden worden. Met onze campagne die ook met banners in het straatbeeld wordt aangekondigd, wil de gemeente nog beter samenwerken met de inwoners om sluikstorten en zwerfvuil op te sporen”, aldus Lies.

De gemeente vond intussen ook een circulaire oplossing voor de oude banners die men gebruikte om activiteiten en campagnes aan te kondigen. “Hiervoor gingen we een samenwerking aan met een lokale organisatie die sociale tewerkstelling verzorgt. De banners krijgen een tweede leven door ze te verwerken tot shopper, totebag of etui”, besluit Lies Loosveldt. (GJZ)

De app is heel gebruiksvriendelijk, maar wie toch een woordje uitleg wil, kan terecht op een workshop op donderdag 11 mei om 15, 17 of 19 uur. Inschrijven kan via 056/76 57 20.