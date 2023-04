Zwemzone aan Brugse Coupure wordt deze zomer drie keer groter dan vorig jaar

De zwemzone aan de Coupure in Brugge wordt deze zomer drie keer zo groot als vorig jaar. In het nieuwe gedeelte zullen diverse watersporten kunnen beoefend worden. Dat meldde sportschepen Franky Demon (CD&V) tijdens de gemeenteraad dinsdagavond.

Zowel Chris Marain (Open VLD) als Andries Neirynck (Groen) polsten naar de stand van zaken betreffende het toelaten van watersporten op de Brugse reitjes. “In bepaalde periodes in het zomerseizoen zou de Stad Brugge suppen, kayakken en zwemmen op diverse plaatsen in de reitjes moeten toelaten. En waarom kunnen we niet met roeibootjes of gondels op het Minnewater?”, zegt Chris Marain.

“Het zou een meerwaarde voor eigen verenigingen, toeristen geven. In diverse buitenlandse steden zijn die watersporten een succes.”

Ponton

Annick Lambrecht (Vooruit) sugereerde zelfs een ponton langs de Langerei, zoals ten tijde van de tweede Brugse Triënnale.

Sportschepen Franky Demon (CD&V) heeft verschillende pistes onderzocht: “Jammer genoeg is de waterkwaliteitt ter hoogte van de Langerei nog onvoldoende, we willen geen risico nemen. Maar in het najaar zal er op die plek slib gebaggerd worden, zodat er hoop is voor volgend jaar.”

Watersporten

“Deze zomer wordt de zwemzone aan de Coupure van 35 naar 110 meter uitgebreid. Dat is drie keer zo groot als vorig jaar. In de extra zone zal er een permanent watersportaanbod zijn, zoals suppen, afstandzwemmen en waterpolo. Daarvoor werken we samen met Brugse sportverenigingen.”

“Een dag per jaar zou suppen toch moeten toegelaten worden op de binnenreitjes”, zuchtte Andries Nierynck; “Dat gebeurt in de praktijk al”, repliceerde burgemeester Dirk De fauw (CD&V).