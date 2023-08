Zwemschool Hydra uit Boezinge opent een laatste keer de deuren: “Een mooi afscheid en eerbetoon”

Voormalige zwemschool Hydra staat al 15 jaar leeg, maar opende afgelopen weekend een laatste keer voor de expo ‘Een duik in het verleden’, een initiatief van de kleinkinderen van oprichters Magda (86) en Noël (84). “Met hun levenswerk hebben oma en opa hier talloze streekbewoners leren zwemmen.”

Arbeiders uit Italië kwamen meer dan een halve eeuw geleden naar Boezinge om de azuurblauwe mozaïektegeltjes minutieus te plaatsen in het eerste overdekt zwembad in de regio van Ieper. Geen overheidsopdracht, maar een privaat initiatief van Magda Deschodt en Noël Dewulf. “Zij spelen hier in een kleine gemeente klaar wat vele grotere gemeenten en steden niet kunnen of durven”, sprak de Boezingse burgemeester bij de opening in 1972.

Riskant

“Het was een zeer riskante onderneming, omdat hier toen nog geen schoolzwemmen bestond voor lagere scholen”, vertelt Magda. Kinderen uit meer dan 15 Westhoekgemeenten leerden er zwemmen. Naast deze regionale pioniersrol zat het zwembad elke week overvol door lessen voor ouders van de schoolkinderen en andere ouderen, redderscursussen, aquagym en waterballet, aquakiné en onderwatermassages, clubzwemmen, groepsverhuur, dopen en vaste bezoekers zoals de pastoor uit het dorp. Het succesverhaal van Magda en Noël werd bekroond met een trofee door de minister van Onderwijs en Hydra werd bekend als de zwemschool van de Westhoek.

Eindeloze stroom

De eindeloze stroom schoolkinderen, drukke werkuren, stijgende kosten, verstrengde regelgeving en concurrentie met nieuwe openbare zwembaden maakten de uitbating na meer dan dertig jaar onhoudbaar. In 2008 sloot het zwembad definitief de deuren.

“Het kriebelde om iets cools te doen met het leegstaande zwembad, nu het er nog is” – Kleindochter Lotte

“Het kriebelde om iets cools te doen met het leegstaande zwembad, nu het er nog is”, vertelt Lotte Beernaert (23), kleindochter van Magda en Noël. Samen met kleinzoon Seppe Dewulf (24) en vrienden Siebe Jansegers (23) en Lisa Pollée (22) zocht Lotte jong talent uit hun omgeving om de lege kuip te vullen met kunst.

Levenswerk

“Zo wilden we de sfeer, verhalen en herinneringen van weleer weer tot leven wekken”, vervolgt Lotte. “Dat gaf stress, want we waren bezig met het levenswerk van oma en opa en een bekende plek, waar talloze streekbewoners leerden zwemmen. Het moest een mooi afscheid en eerbetoon worden.”

“Werkelijk overal worden we nog herkend door vroegere zwemmers” – Magda

“Toen we dit zagen, kregen we een nostalgisch gevoel”, reageert Magda. “De expo is uniek. Wat deze jonge mensen hier na een heel jaar hard werken hebben gerealiseerd, mag gezien worden.”

Peking

Doorheen het weekend doken zeker 1.500 mensen het zwembad in. Magda werd er aangeklampt door nostalgische fans, die vroegen om hun expoboekje te handtekenen. “Werkelijk overal worden we nog herkend door vroegere zwemmers, zelfs tot in Peking”, verrast Magda. “Toen we er op reis waren, werd ik aangesproken door een Belgisch koppel: ‘mevrouw, wij hebben leren zwemmen bij u’. Wat later zal gebeuren met dit gebouw? Dat weten we zelf nog niet.” (TP)