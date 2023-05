Zwemmers weer welkom in water aan Gevaerts

Van donderdag 8 juni tot en met donderdag 14 september kunnen sporters elke week zwemmen in open water in het kanaal aan Gevaerts-Zuid. Net als de voorbije jaren wordt de dode arm van dat kanaal vergund door de Vlaamse Waterweg en kunnen – ingeschreven – Beernemse zwemmers er trainen in natuurwater.

De jaarlijkse werking ontstond ooit op vraag van de organisatoren van de Kallemoeietriatlon. Mensen uit de gemeente die aan de wedstrijd willen deelnemen, konden in de buurt niet echt in open water trainen. In 2020 startte de gemeente met het initiatief, waar meteen heel wat volk op af kwam. De gemeente Beernem werkt hiervoor samen met Oostkamp en wil de jaarlijkse activiteit verder uitbouwen.

Duwtje in de rug

Zo staat er inmiddels een container aan de startlocatie waar materiaal in wordt opgeslagen en voorziet de gemeente elk jaar een handig ponton waar de zwemmers het water in kunnen.

“Daarnaast organiseren we een aantal initiatielessen. Zwemmen in open water is helemaal anders dan zwemmen in een zwembad. Voor sommige mensen is dat een drempel, en die willen we met de initiatie verlagen. Zo hopen we twijfelende zwemmers een duwtje in de rug te geven”, legt schepen van Sport Patricia Waerniers uit. Wie het water in wil duiken, moet zich verplicht inschrijven via de gemeente. “Bovendien moet je lid zijn van een zwemclub uit Beernem of Oostkamp. Op die manier maken we duidelijk dat deze werking bedoeld is voor mensen die willen zwemmen. We maken er geen ‘beach Beernem’ van”, besluit Waerniers. (AVH)