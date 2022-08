Zwemmen in de Reien met hart voor kwetsbare jongeren

De Koninklijke Zwemclub De Brugse IJsberen organiseert op zaterdag 3 september in en rond de Lange Rei de traditionele Brugse Zwemdoortocht. “Dit jaar kunnen deelnemers hun hart tonen ten voordele van jongeren in kwetsbare situaties.”

Veel jongeren in onze provincie gaan kopje onder. Eén op vijf jongeren in West-Vlaanderen zit niet goed in zijn of haar vel en heeft nood aan ondersteuning. “We zijn heel tevreden dat we aan dit initiatief kunnen meewerken”, klink Franky Moelaert, secretaris bij de Brugse IJsberen.

Hart

De laatste twee reeksen, om 15.50 uur en 16 uur zijn er voor bedrijven en andere sympathisanten die het project een Hart voor West-Vlaanderen willen ondersteunen, om 1.000 meter te zwemmen. “Dit gaat samen met een organisatie in het zwembad van Kortrijk, op hetzelfde moment. Inschrijven kost 8 euro, net zoals voor de andere reeksen. Aan de zwemmers voor het goede doel vragen we een extra vrijwillige bijdrage te leveren, die rechtstreeks naar het fonds gaat.”

De Brugse Zwemdoortocht in en langs de Langerei staat garant voor een uniek zwemparcours. “Jaarlijks hebben we ongeveer 200 competitiezwemmers, net als bij de joggers met eventueel daarbovenop nog eens 100 tot 200 deelnames voor Kopje Onder”, rekent Moelaert.

Tussen de Gistfabriek en de Carmersbrug wordt op zaterdag 3 september vanaf 10 uur gestart. In de voormiddag zwemmen de deelnemers in open reeksen drie of vijf keer het traject van duizend meter. In de namiddag vanaf 13 uur zijn er wedstrijden voor de competitiezwemmers over een afstand van één kilometer in 12 verschillende leeftijdscategorieën en of disciplines, als een manche voor het Belgisch kampioenschap Open Water.

Zwemjogging

“De deelnemers kunnen opnieuw de nodige punten sprokkelen. Na onze organisatie wordt er nog op twee plaatsen gezwommen. De korte afstanden in onze wedstrijd zijn tevens goed voor het provinciaal kampioenschap. Dit wordt gevolgd door de zwemjogging of vier wedstrijden die overigens beslissen over het Brugs kampioenschap open water. Alle zwemmers woonachtig in Brugge kunnen hier bij de dames of heren in schoolslag of vrije slag aan deelnemen.” (ACR)