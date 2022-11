Zwemmarathon voor Lilou en Kamiel is een groot succes met ruim 220 zwemmers

Waterpoloclub ROSC organiseerde vrijdag een zwemmarathon om de familie Hens te steunen, die nog steeds revalideert na een zwaar auto-ongeval op vakantie in Zuid-Afrika. Er werd al zeker 8.000 euro opgehaald.

De familie Hens is nog altijd aan het revalideren na een auto-ongeval in Zuid-Afrika. De 12-jarige Lilou werd het zwaarst gewond en brak haar rug waardoor ze verlamd is vanaf haar middel. De familie wordt dan ook met heel wat kosten geconfronteerd: van de aankoop van een rolstoel tot verbouwingen aan hun woning, een aangepaste wagen en uiteraard nog de ziekenhuisfacturen. Om de vier familieleden te steunen heeft de waterpoloclub een zwemmarathon op poten gezet. Zoon Kamiel is lid van de Waterpoloclub en daarom wilde iedereen graag iets doen om de familie te steunen. Een zwemmarathon was een voor de hand liggende keuze en heel wat leden maar ook Oostendenaars waren bereid om mee te zwemmen.

“Wij komen sowieso heel vaak zwemmen en we hadden iets gezien over de zwemmarathon en we wilden daarom graag steunen. We hebben voor 40 euro gezwommen”, vertellen dochter Dawn, die ook lid is van de ROSC en mama Vicky. Ook de Oostendse vereniging Movement kwam met zes lesgevers en enkele kindjes langs. “We zijn een zwemclub en willen graag de familie Hens steunen. We hebben samen voor 100 euro gezwommen”, vertelt Nick Vanhaecke. Er waren ook enkele bijzondere zwemmers, zo legde Maarten Libin 25 kilometer af. Hij zwom tussen 9 uur en 16.15 uur. Een geweldige prestatie want Maarten is naast trainer bij het ROSC ook zelf zijn benen verloren bij een ongeval.

Ook Lilou en Kamiel zelf kwamen meezwemmen. Daarnaast hebben ook veel mensen de actie gesteund. Kunstenares Anja Paret schonk een kunstwerk om te verkopen ten voordele van de actie. Het rekeningnummer blijft ook nog actief als mensen alsnog de actie willen steunen via BE80 0836 8039 4577.