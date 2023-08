Zwemevenement Damme-Brugge voor het vierde jaar op rij geannuleerd

Komende zondag 20 augustus, zou de 98ste editie van Damme-Brugge worden georganiseerd, met een heus zwemevenement. Vorig jaar werd de organisatie enkele dagen voordien geannuleerd. Het ging toen om een vol weekend. Voor dit jaar had de Koninklijke Brugse Zwemkring (BZK) één dag voorzien, ook omwille van de wegeniswerken die er plaatshebben. Maar net als vorig jaar dient men in samenspraak met Stad Brugge alles te schrappen. In 2022 was dit omwille van eendenkroos. Nu is het blauwalg.

Het verbod dat nu reeds in de Damse Vaart van kracht is om te zwemmen wordt dus aangehouden. Metingen maandagmorgen wezen uit dat de grens om te kunnen zwemmen zesmaal hoger ligt dan toegelaten, met zelfs grote concentraties op het ganse traject waar er zou worden gezwommen. “Men verwacht overigens voor september, begin oktober weinig beterschap. Het is jammer, zeker omdat het zwemmen in open water in de lift zit”, zucht voorzitter Danny Van Pottelberghe van BZK.

Blauwalg

De Brugse Zwemkring zou zondag onder leiding van de voorzitter, met Wim Van Hecke en Peter Vael en dankzij de medewerking van een ganse groep vrijwilligers, met een zwemevenement uitpakken. In het water nabij de brug zou er zelfs een terrein voor waterpolo aangelegd worden, voor zowel een recreatief als een competitief tornooi. Met daarnaast de gekende zwemafstanden in open water. “Nu is het voor het vierde jaar op rij dat er geen Damme-Brugge is. De voorbije drie jaar werd het niet mogelijk gemaakt door de coronapandemie en de extreme weersomstandigheden met het eendenkroos tot gevolg”, weet de voorzitter. “Twee jaar na elkaar hebben we het werk gedaan, kosten gemaakt. Net als Stad Brugge om die onderwaterbegroeiing tegen te snoeien, te onderhouden en tegen te gaan, zoals met eendenkroos.”

Met blauwalg ligt dat veel moeilijker. En de oorzaak dat er nu in de Damse Vaart plots zoveel problemen zijn met de waterkwaliteit om te zwemmen, zou de afdamming van een aantal jaar geleden ter hoogte van Oostkerke zijn. Er zouden nog twee grote buizen in de dam zijn om water door te steken. Hierdoor is er weinig tot geen stroming en is het stilstaand water geworden. Een gemakkelijke broei haart voor blauwalg en eenmaal blauwalg in je water is deze er altijd.

Uitkijken naar nieuwe datum

Organisator Wim Van Hecke: “De verantwoordelijke van het stadlabo adviseert ons wanneer we nog Damme-Brugge organiseren dit in het voorjaar, eind juni, begin juli of in het najaar, eind september, begin oktober, te doen. De reden is geen of een zeer kleine onschadelijke hoeveelheid blauwalg, geen vorming van eendenkroos en een watertemperatuur rond de 18 graden. Want een hogere temperatuur en weinig neerslag zal de komende jaren een vast feit zijn. En dat is een nadeel voor de tweede helft van de zomer.” (ACR)