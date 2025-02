Zwemclub Waternikkers houdt ermee op door komst nieuw LAGO: “Gemeente heeft ons twee jaar aan het lijntje gehouden”

Je vroeg je misschien af hoe het staat met de werken aan het nieuwe LAGO-zwembad op domein Grasduinen. Zoals het koppel tweedeverblijvers, dat er zondag op verkenning kwam, kijk je misschien al uit naar een zwembeurt in het buitenbad. Maar niet alle waterratten blijken opgetogen over de komst van LAGO. Voor de Koninklijke Waternikkers betekent het zelfs het einde van een 75 jaar oud verhaal. “Wat LAGO ons voorstelde, tart elke verbeelding”, foetert voorzitter Lindsay Van Hee, die haar leden straks onderbrengt bij de Bredense Bruinvissen.

“Beste leden, door de gemeentelijke beslissing om een LAGO-zwemcomplex te bouwen, zijn we genoodzaakt om het geliefde verhaal van de Koninklijke Waternikkers Bredene, dat zijn oorsprong in 1950 vond, te beëindigen.”

Met deze mededeling op de website van de Waternikkers kondigde voorzitter Lindsay Van Hee onlangs het einde van haar 75 jaar oude zwemvereniging aan. “Volgens de oorspronkelijke planning – maar die is intussen alweer achterhaald – zou het nieuwe zwembad tegen deze zomer in gebruik genomen worden.

Uitbater LAGO heeft daar zijn eigen zwemacademie WaiWai. Hun zwemschool begeleidt zwemmers tot het behalen van een brevet van gecombineerde proeven, die kinderen in staat moet stellen om 50 meter te zwemmen. Daarna kunnen ze doorstromen naar de zwemclubs, waar ze verder geschoold worden en eventueel voorbereid op competitiezwemmen.”

Waternikkers Bredene legde zich de voorbije jaren uitgerekend toe op kinderen, die willen leren zwemmen, en het behalen van die eerste brevetten. “‘Dat kun je gerust verder blijven doen bij ons”, gaf LAGO te kennen. “Dan organiseren we onze WaiWai-academie niet.”

Aan deze overeenkomst bengelde echter het pittige prijskaartje van 110.000 euro. Een eenmalige som, dachten we aanvankelijk. Maar wat bleek? Die 110.000 euro moest elk jaar opgehoest. Je begrijpt dat zulke bedragen onhaalbaar zijn voor een kleine club met 200 leden, ook al beweren ze bij LAGO bij hoog en bij laag dat dit haalbaar is.”

Bredense Bruinvissen

Voor Lindsay en haar bestuur zat er maar een ding op: de Waternikkers opdoeken. “We hebben gelukkig een goeie verstandhouding met de Bredense Bruinvissen (BB), die andere zwemclub in Bredene. Allebei dachten we aanvankelijk aan fusioneren tot een volledig nieuwe club. Maar dat zou te veel rompslomp met zich meegebracht hebben. BB-voorzitter Hans Knockaert en ik hebben daarom besloten de monitoren en leden van de Waternikkers op te laten gaan in de BB. Het is de meest pragmatische oplossing, maar je begrijpt dat het ontzettend veel pijn doet om onze club, die uitgerekend dit jaar 75 jaar oud wordt, stop te zetten.”

“LAGO heeft zijn eigen zwemacademie waardoor we onze werking niet kunnen verder zetten”, aldus voorzitter Lindsay Van Hee. © gf

“Bij de Bredense Bruinvissen zullen we onze zwemlessen kunnen blijven geven omdat die aansluiten op het basisaanbod van LAGO. We vissen niet in hun vijver, wat de Waternikkers wel zouden gedaan hebben. Wij leggen ons verder ook toe op de praktische proeven voor de redders en het reddend zwemmen. En hopelijk kunnen we, eens in het nieuwe zwembad, ook een reeks Start to Swim voor volwassenen organiseren”, geeft Hans Knockaert aan.

Hoewel de opening van LAGO Bredene er mogelijk pas tegen het jaareinde komt, zetten de Waternikkers er toch al deze zomer een punt achter. “We willen vermijden dat we onze einddatum in functie van het nieuwe zwembad telkens moeten verschuiven en onze leden zo in het ongewisse laten”, klinkt het bij Van Hee, die tegelijk hoopvol naar de toekomst en bitter naar het recente verleden kijkt. “We schrijven straks een nieuw hoofdstuk, maar de voorbije twee jaar waren wrang. Het gemeentebestuur heeft ons al die tijd aan het lijntje gehouden met de – zo blijkt nu – loze belofte dat we onze werking verder konden zetten. Ik vraag me af of ze daar eigenlijk weten wat ze getekend hebben met LAGO. De hele historie komt hard aan, zeker als je weet dat we de voorbije jaren gratis zwemlessen organiseerden voor datzelfde gemeentebestuur. Gratis, dat zal er – daar mag je vanop aan – in LAGO niet meer bij zijn. Bij ons konden kinderen leren zwemmen voor 40 euro per jaar. Benieuwd wat het straks wordt.”

Plooien gladgestreken

Huidig sportschepen Alain Lynneel (Vooruit), die Steven Buyse in december opvolgde, liet deze week verstaan dat er intussen een overeenkomst is tussen zwemclub Bredense Bruinvissen en LAGO. “De plooien zijn gladgestreken. Dat is overigens ook zo met de twee duikclubs (Duikernikkers en Medusa, red.). LAGO stelde de Waternikkers inderdaad voor om hun lessen over te nemen. Of dat financieel haalbaar was, laat ik in het midden. Maar iedereen moet beseffen dat anderhalve euro betalen voor een zwembeurt in het nieuwe en prachtige LAGO-bad niet meer zal kunnen.”