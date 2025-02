Zwemclub TiMe blij dat de kogel door de kerk is voor nieuw zwembad in Tielt: “Rationeel valt er weinig tegen in te brengen”

Het nieuwe zwembad komt in de Sportlaan in Tielt. Dat betekent dat het zwembad op Ter Borcht op termijn wellicht zal dicht gaan, al komt er op die site wel (onder meer) een nieuwe piste en een nieuw kunstgrasveld. Volgens sportschepen Lieve Germonprez, zelf nochtans een Meulebeekse, is Tielt objectief gezien de juiste keuze. Frank Tack van fusiezwemclub TiMe is het daarmee eens. “We zijn met onze club vooral blij dat de kogel door de kerk is.”

“Ik kan me zeker vinden in de keuze”, reageert Tack. “Het argument van de geografische ‘blinde vlek’ is voor mij doorslaggevend. Uit een studie blijkt dat een keuze voor een nieuw zwembad in Meulebeke ervoor zou zorgen dat de afstand tot zwemwater voor de noordwestelijke kant van Tielt (te) groot wordt. De zwembaden van Izegem en Meulebeke liggen per slot van rekening relatief dicht bij elkaar. Dat is een argument waar je heel weinig tegen kunt inbrengen. Is de keuze voor Tielt nadelig voor Ter Borcht? Misschien. Sommigen zullen wat verder moeten rijden. Maar er staan ook wel investeringen tegenover op die site die voor andere sporters heel interessant zullen zijn.”

Met het hoofd, niet met het hart

“Er zullen ongetwijfeld Meulebekenaars zijn die het liever anders hadden gezien, maar Tielt is de rationele en meest strategische keuze”, zegt ook sportschepen Lieve Germonprez (CD&V-Lijst Burger). Ze lichtte maandagavond de beslissing toe bij de redders in Ter Borcht en bij de vertegenwoordigers van de sportraden van Tielt en Meulebeke. “Er waren wat vragen, maar de neuzen staan echt wel in dezelfde richting. Voor mij persoonlijk was het ook een beslissing met het hoofd, niet met het hart. Maar het gaat om een investering van ruim 20 miljoen en ik kan je verzekeren dat de locatie grondig overwogen werd. Er moest snel duidelijkheid komen in dit dossier en daar hebben we met dit schepencollege voor gezorgd.”

2028?

Volgens de schepen kan het nieuwe zwembad in 2028 misschien al klaar zijn. “We starten binnenkort een strategische denktank en een participatiegroep op, waarna we een marktonderzoek voeren en uiteraard ook subsidies zullen aanvragen voor dit dossier. We staan nog maar aan het begin van het traject, maar als alles vlot gaat, zou het zwembad in 2028 al klaar kunnen zijn. Of Ter Borcht (de vergunning loopt nog tot 2030, red.) dan dicht gaat van zodra het nieuwe open gaat? Daar kan ik op dit moment moeilijk op antwoorden. Sowieso gaan we vanzelfsprekend het zwembad op Ter Borcht de komende jaren heel goed verzorgen, om de continuïteit te verzekeren. En in dezelfde beweging zorgen we daar voor een kunstgrasveld, een nieuwe looppiste en een vast mountainbike- en crossparcours. Als de waterkwaliteit het toelaat, hopen we er de mogelijk te bieden om in open water te zwemmen. Zo gaan we naar een grote openlucht-sportsite in Meulebeke, waarbij de sportschool zeker niet vergeten wordt.”

Liever één groot dan twee kleintjes

“We zijn met onze club vooral blij dat de kogel door de kerk is”, aldus nog Frank Tack. “Je kan gerust stellen dat we gisterenavond (maandagavond, red.) een gat in de lucht hebben gesprongen. Ik heb eerder al gezegd dat de locatie voor ons in principe weinig uitmaakt en daar blijf ik bij. Het allerbelangrijkste is dat we niet plots zonder zwembad vallen, anders is het gedaan met de club. Dus dit nieuws stemt ons zeer gelukkig. Zeker aangezien er ook duidelijk sprake is van een groot sportbad. Dat is erg belangrijk met het oog op wedstrijden. Anderzijds kan ik me ook wel voorstellen dat het te duur is om twee zwembaden tegelijk open te houden. Liever één groot sportzwembad dan twee kleintjes.” (SV)