Zwembenefiet voor familie Hens op 11 november: “We vormen een familie en willen er zijn voor elkaar”

Deze zomer gingen Lilou, Kamiel, Aïssa Fryns en Pieter Hens op reis naar Zuid-Afrika. De tocht was nog niet halfweg toen op 31 juli het noodlot keihard toesloeg. Hun huurwagen werd frontaal aangereden. Het zware verkeersongeval veranderde het leven van de familie Hens voorgoed. Om hen te helpen met het dragen van de vele kosten, organiseren de waterpolovrienden van de ROSC op 11 november een zwemmarathon in het zwembad van Oostende. “Kamiel is deel van onze waterpolofamilie en we willen hem en zijn familie daarom graag een hart onder de riem steken”, luidt het.

De familie Hens is sinds hun zwaar ongeval in juli nog altijd keihard aan het revalideren. De impact was dan ook enorm. Alle vier ondergingen ze meerdere operaties in Zuid-Afrika, alsook eenmaal terug in België. De verschillende breuken en verwondingen van Kamiel, Aïssa en Pieter zullen na een intense revalidatie vermoedelijk volledig herstellen. Helaas kreeg de twaalfjarige Lilou een verschrikkelijke diagnose, een complete dwarslaesie. Ze brak haar rug en is verlamd vanaf haar middel. Ze zal nooit meer kunnen stappen. De familie wordt dan ook met heel wat kosten geconfronteerd, van de aankoop van een rolstoel tot verbouwingen aan hun woning, een aangepaste wagen kopen tot de ziekenhuisfacturen.

Grote respons

“Als waterpolovrienden van de ROSC (Royal Ostend Swimming Club, red.) willen we de familie Hens daarom financieel helpen. Kamiel is deel van onze waterpolofamilie. Als ouders en medespelers waren we heel erg aangeslagen van wat het gezin overkomen is. In het begin waren er al veel steunacties. Wij hebben bewust gewacht tot november omdat we hen willen blijven steunen. Op die manier steken we hen nu nog een hart onder de riem”, vertelt An Pottier, jeugdsportfunctionaris ROSC – waterpolo. De club zet een zwemmarathon op poten. “Als waterpoloclub leek zwemmen om geld op te halen een voor de hand liggende keuze. Het is allemaal heel spontaan gegroeid”, aldus Ann. “We zien ook een grote respons. Het verhaal van dit gezin heeft heel veel Oostendenaars dan ook geraakt omdat het zo pakkend is.” An is naast jeugdsportfunctionaris ook mama van twee spelers. “Mijn zoon zit net als Kamiel bij de U15. Waterpolo is een kleine en zware sport, waar iedereen heel dicht bij elkaar staat. Het is echt een familie en we willen er dan ook zijn voor elkaar.”

Ann Pottier is niet alleen jeugdsportfunctionaris, maar ook de mama van twee spelers bij ROSC waterpolo. © PETER MAENHOUDT

Op 11 november tussen 9 en 18 uur zal de zwemmarathon plaatsvinden in het Zwembad Brigitte Becue. “Kom baantjeszwemmen (25m) en laat je sponsoren door mensen met een warm hart. Per gezwommen baantje betaal je 1 euro. De toegang tot het zwembad is gratis. Inschrijven hoeft niet, er zijn gedurende de marathon tien banen ter beschikking. Er zijn al heel veel verenigingen die komen zwemmen zoals de Bredense bruinvissen. Er zijn onderling veel acties opgestart. Als je 100 euro geeft dan worden er 100 baantjes gezwommen en wordt er ook wat reclame voorzien aan de baan. Er zijn dus verschillende opties om te steunen”, zegt An Pottier nog. Verschillende leden van het schepencollege zoals Bart Plasschaert en Björn Anseeuw zullen ook al zeker meezwemmen. “We zijn nog volop mensen aan het vragen, maar de Oostendse zeilkampioene Emma Plasschaert zal al zeker komen zwemmen.”

Emma Plasschaert zwemt mee

Schepen van Sport Bart Plasschaert en zijn dochter, tweevoudig wereldkampioene zeilen Emma Plasschaert, komen graag mee zwemmen. “Ik ken Pieter en wil graag meedoen als ondersteuning naar hem en zijn gezin toe. Emma kent Pieter ook omdat ze ooit gevraagd werd vanuit Toerisme Oostende voor de Ostend City Queens en hij trok dat project. Als topsporter kan ze zich natuurlijk ook goed inleven in wat dochter Lilou meemaakt. Ze was een beloftevolle turnster en nu is ze verlamd vanaf haar middel. Een topsporter weet dat je lijf een kroonjuweel is en als je sport wegvalt, dan val je in een put. Ze beseft ook hoe snel een droom aan diggelen kan liggen nadat zij en haar vriend allebei corona hebben gehad. Haar vriend ondervindt daar nog altijd de gevolgen van.”

Ben je zelf geen zwemmer, maar wil je de familie toch steunen, dan kan je een bijdrage storten op BE80 0836 8039 4577. De clubleden zullen dan de betaalde baantjes zwemmen. Supporteren tijdens het evenement kan vanop de tribune van het zwembad. Elk half uur wordt een update gegeven van het aantal gezwommen baantjes. De opbrengst van deze benefiet wordt integraal overgemaakt aan de familie Hens.