Zwembad van Heule blijft zeker tot eind april gesloten: “Zure appel waar we door moeten bijten”

Het Lago-zwembad aan het Lagaeplein in de Kortrijkse deelgemeente Heule blijft enkele maanden langer dan gepland gesloten. De herstellingswerken die aan de gang zijn, blijken niet te volstaan op langere termijn, waardoor het zwembad tot april dicht moet blijven.

Het zwembad aan het Lagaeplein in Heule is al sinds 25 oktober gesloten omdat de verflaag van de zwembadkuipen los begon te komen. Renovatiewerken hadden soelaas moeten bieden tegen begin januari, maar uit verder onderzoek is gebleken dat de uitgevoerde werken op langere termijn onvoldoende zullen standhouden.

Andere oplossing

“In eerste instantie moesten alle verflagen laag per laag worden verwijderd, de kuipen zouden daarna worden gerestaureerd en opnieuw geschilderd”, legt schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) uit. “De eerste fase van de werken werd op tijd afgerond. Maar verschillende experts en leveranciers die we bevroegen, geven aan dat de combinatie van cementeren en schilderen te weinig garantie biedt op een kwalitatieve afwerking met het oog op de toekomst.”

Lago en de Stad Kortrijk verleggen daarom het geweer van schouder en kiezen voor een oplossing met een kunststof die op de kuipen wordt aangebracht. Dat is volgens de schepen een duurdere, maar wel betere oplossing met het oog op een correcte waterdichting en de nodige aansluitingen op technische installaties.

Voor die andere aanpak is echter ook meer tijd nodig. Zo moet er nog een gespecialiseerde aannemer worden aangesteld en vraagt de uitvoering in vinylester – de soort polyester om de badkuipen mee te renoveren – extra werk. Dat alles samen zorgt ervoor dat het Heulse zwembad ten vroegste eind april, begin mei opnieuw kan openen.

Zure appel

“Een serieuze domper voor alle watersporters”, erkent schepen Allijns. “Maar het zou heel erg jammer zijn mochten we half werk leveren om over enkele maanden of jaren met hetzelfde probleem te zitten. We bijten nu door de zure appel heen om straks opnieuw over een topzwembad te kunnen beschikken.”

Zolang het zwembad aan het Lagaeplein gesloten blijft, kunnen de zwemmers terecht in Lago op Kortrijk Weide of in het Lago-zwembad in Zwevegem. Wie een beurtenkaart heeft voor Lago Lagaeplein kan in beide sportbaden komen zwemmen. De zwemlessen en uren van de sportclubs zullen zoveel als mogelijk op de andere locaties worden georganiseerd. De Kortrijkse sportdienst zal alle getroffen clubs en klanten daarover contacteren.