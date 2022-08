Zwembad van Dominiek Savio moet noodgedwongen sluiten: “Niet betaalbaar door hoge gasprijzen”

Het zwembad van Dominiek Savio gaat voor onbepaalde tijd dicht. Door de stijgende energieprijzen is het niet meer rendabel om het open te houden. Wellicht sluit het tot na de winter.

“Dit was zeker geen makkelijke beslissing”, zucht Jan Verbauwhede, stafmedewerker logistiek bij Groep Gid(t)s. Die vzw ondersteunt Dominiek Savio en Mariasteen, waarbij ze zowel op vlak van zorg, onderwijs en tewerkstelling kansen creëren voor mensen met een beperking. Daarbij hebben ze ook een zwembad. “Dat wordt vooral intern gebruikt. Inwoners van Hooglede en Gits kunnen hier ook op zaterdagmorgen kunnen zwemmen, maar dat aandeel is heel miniem.”

Woensdagavond kondigde de organisatie aan dat het zwembad met onmiddellijke ingang gesloten wordt. “De huidige marktsituatie qua energieprijzen noopt ons tot deze beslissing. De hoge gasprijzen zorgen ervoor dat het niet langer betaalbaar is. Het directiecomité sluit het daarom voor onbepaalde duur.”

Ook deze winter gesloten

Een precies tijdstip wil Jan er niet opplakken, al hoeft het geen betoog dat het zwembad deze winter nog opengaat. “Het is koffiedik kijken momenteel. Maar we konden niet anders. De prijzen voor energie zijn bijna tien keer zo hoog, en het was niet houdbaar. Zeker omdat wij met een therapiebad zitten, dat constant 30 graden warm is. Dat water laten we nu afkoelen, en we bekijken wat we er mee doen. Meer externen aantrekken is geen optie, want wij zijn geen zwembad met openbaar karakter.”

Geen alternatief

Een alternatief voor de leerlingen, senioren of mensen in revalidatie die het zwembad regelmatig gebruikten, is er niet meteen. Tijdens de coronaperiode lag de werking ook al een tijdlang stil.

Ook het gemeentebestuur kan niet meteen iets doen. “We hebben een samenwerking met hen”, weet schepen van sport Frederik Sap. “Maar ook met Sportoase, dat vlakbij is, voor mensen die willen baantjes trekken. Uiteraard betreuren wij de situatie ook, maar we hebben ook begrip.”