Zwembad sluit eind dit jaar en er komt geen alternatief

Eind dit jaar gaat het zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik definitief dicht en om financiële reden komt er geen nieuw zwembad. Het schepencollege maakte dat nieuws maandagavond in het stadhuis bekend. Voor de scholen wordt gezocht naar een oplossing, mogelijks in het zwembad van het naburige Komen. Het schoolzwemmen in Ter Leie zal vanaf september niet meer kunnen.

Maandag werden de medewerkers op de hoogte gebracht. “Het gaat om een tiental medewerkers”, aldus schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “De helft daarvan zijn redders, de rest onderhoudspersoneel voor wie we een andere job in onze organisatie voorzien. De redders willen we begeleiden op zoek naar een job in een ander zwembad. Er zijn er een paar die deelnemen aan een examen voor het nieuw zwembad in Wevelgem. In Poperinge is men op zoek naar redders. Het is blijkbaar een knelpuntberoep geworden.”

Zwemclub stopt

Maandag is ook het bestuur van de Wervikse Zwemclub ingelicht en ondertussen hebben ze beslist dat eind dit jaar het doek valt over de club. Er zijn bijna 200 leden. De Wervikse Zwemclub zou in het zwembad van Komen terecht kunnen, op zaterdag van 12 tot 14 uur, maar dat zijn uiteraard geen ideale uren. Het bestuur is van oordeel dat men een Wervikse Zwemclub niet kan organiseren in Komen of Menen.

Een nieuwbouw zou een onverantwoorde uitgave zijn

Het zwembad ging open in 1980, onder burgemeester Norbert De Meerschman zaliger. In 1985 ging het zwembad op de Tuinwijk in Geluwe dicht en werd dat een polyvalente zaak. Door de jaren heen ging het aantal bezoekers in Ter Leie er fors op achteruit. In 1986 waren er nog 104.375 zwembeurten. In 2019 waren dat er maar 56.525 meer. Het zwembad kampt al jarenlang met betonrot en herstellingswerken hebben een pak geld gekost. Het afbrokkelend beton wordt opgevangen door netten tegen de gevel. Naast het dalend aantal bezoekers en de kosten voor het betonrot zijn er natuurlijk ook de stijgende energiekosten.

Door de fors hogere bouw- en energieprijzen zou de bouw van een nieuw zwembad een te zware hypotheek leggen op de stadsfinanciën

“Vorig jaar kwamen we voor water, gas en elektriciteit uit op 174.874 euro”, aldus de bevoegde schepen. “Met de actuele hogere energieprijzen zullen deze kosten verder oplopen. Alleen al voor gas betaalden we in december 31.103 euro, bijna een verdubbeling in vergelijking met november. De jaarlijkse exploitatiekost liep vorig jaar op tot maar liefst 706.159 euro. Door de fors hogere bouw- en energieprijzen zou de bouw van een nieuw zwembad een te zware hypotheek leggen op de stadsfinanciën. Een nieuwbouw is dan ook een onverantwoorde uitgave.”

De zwemclub halfweg de jaren negentig toen de club deelnam aan de nationale actie Kom op tegen Kanker. © LV

De inwoners zullen dus naar een ander zwembad moeten. Mogelijkheden in de regio zijn er alvast voldoende. Komen en Menen zijn weliswaar het dichtst. “Er worden een aantal gesprekken gevoerd met een aantal gemeenten om onze inwoners aan een aangepast tarief te laten zwemmen”, zegt schepen Bossuyt, die benadrukt dat de beslissing door het schepencollege unaniem is genomen. Het busvervoer voor het schoolzwemmen zal de stad betalen.” Na de sluiting wordt het zwembad afgebroken.