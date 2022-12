Zwembad maakt plaats voor onder meer vijf klaslokalen bij stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve

Tegen september 2024 verrijst aan de stedelijke basisschool van Sint-Eloois-Vijve een nieuwbouw met onder andere vijf klaslokalen. Zoals aangekondigd wordt het voormalige zwembad afgebroken. Het project kost de stad 1,4 miljoen euro.

De Waregemse gemeenteraad heeft vorige week het ontwerp van de hernieuwbouw bij de stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve goedgekeurd. Op de parking van de school staan er al enkele jaren containerklassen om de meer dan 300 leerlingen onderdak te bieden. Ook het nabijgelegen ontmoetingscentrum De Linde wordt gebruikt om les te geven. Die tijdelijke oplossing is niet langer houdbaar, waardoor het stadsbestuur werk maakte van plannen voor een nieuwe schoolvleugel.

Om dat mogelijk te maken, verdwijnt het zwembad dat bij de basisschool hoort. Vorig jaar voerde de oppositie actie tegen de sluiting van het oude instructiebad – van 12,5 bij 7 meter – dat uit de jaren 70 dateerde en enkel toegankelijk was voor de leerlingen van de stedelijke basisscholen uit de deelgemeenten. “Veel Vijvenaren leerden er zwemmen, hadden er uren zwemplezier en beleefden er onvergetelijke momenten tijdens de jaarlijkse Zweminstuif”, zei gemeenteraadslid Maxim Laporte (N-VA/Open VLD) toen.

Het stadsbestuur herhaalt dat de beslissing om het zwembad te sluiten al bijna tien jaar geleden genomen werd.

Tekening van hoe de nieuwbouw eruit moet zien. © gf

“Het gaat uiteraard over centen. De kostprijs om het schoolzwembad langdurig open te houden, liep te hoog op: een pak meer dan een half miljoen euro”, zegt schepen van Onderwijs Jo Neirynck (CD&V). “Het zijn tijden waarin zwembaden in omliggende gemeentes sluiten. Of waar twee of meer gemeentes samenwerken voor één zwembad. Onze focus ligt duidelijk op de mooie zweminfrastructuur van De Treffer.”

Stad investeert 1,4 miljoen

Binnenkort volgt de afbraak van het zwembad en de aanpalende kleedkamers en berging. Op die plaats laat het stadsbestuur, dat 1,4 miljoen euro investeert, een nieuw gebouw neerpoten. De nieuwbouw omvat naast vijf klaslokalen ook twee nieuwe kleedkamers en een leraarskamer. “Nadien kunnen alle leerlingen les volgen in volwaardige leslokalen’, klinkt het nog. De doelstelling is om de werken tegen het nieuwe schooljaar in 2024 af te hebben.

Nog dit jaar moet overigens de vernieuwde parking langs de Koekoekstraat openen. In mei gingen de aanpassingswerken, waarbij de parking van de stedelijke basisschool en die van Chiro Oetsjiekoetsjie samengevoegd werden, van start. Het kostenplaatje bedroeg 600.000 euro, exclusief btw. (PNW)