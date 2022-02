Zwembad Lichtervelde bestaat halve eeuw en viert dat een gans jaar door

Exact 50 jaar geleden, op 11 februari 1972, legde burgemeester Georges Decuypere de eerste steen van het zwembad. Op 23 september werd het zwembad feestelijk ingehuldigd en op 25 oktober 1972 gingen de deuren open voor het grote publiek.

Dit gouden jubileum wil het gemeentebestuur van Lichtervelde niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Niet enkel de verjaardag wordt gevierd. De gemeente maakt er een gans feestjaar van. Het hele jubileumjaar worden er leuke en uitdagende activiteiten gepland: sportieve waterinitiaties, speelnamiddagen, een teken-, kleur- en gedichtenwedstrijd… Kortom: een jaar vol activiteiten in het teken van deze verjaardag.

“Op vrijdag 11 februari 2022 geven we de officiële start van het feestjaar”, klinkt het bij de gemeente. “We zetten het zwembad letterlijk in the spotlights. Leuke muziek en een kleine verrassing maken het zwemmen extra gezellig. Hopelijk vier je mee!”