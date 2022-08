Zwembad Lagaeplein in Heule heropent op 6 september met verhoogde tarieven

Heulse waterratten hoeven vanaf volgende week dinsdag niet meer uit te wijkennaar Kortrijk voor een zwemsessie. Op 6 september zwaaien de deuren van Lago Lagaeplein opnieuw open, na een sluiting tijdens de zomermaanden. De prijzen voor een zwembeurt gaan wel, net als bij de andere Lagozwembaden in Kortrijk, tijdelijk omhoog.

Heulenaars die zich tijdens de zomermaanden aan een plonsje wilden wagen, moesten uitwijken richting het openluchtzwembad aan de Abdijkaai of Lago Kortrijk Weide.

Prijsstijging

Na een uiterst succesvolle zomer zet Lago vanaf volgende week dinsdag 6 september de deuren van het zwembad op het Lagaeplein opnieuw open voor het grote publiek. De deuren van de Abdijkaai blijven op hun beurt dan weer gesloten tot volgende zomer.

Nog geen maand na de zomersluiting van Lago Lagaeplein, kondigde de zwembaduitbater prijsstijgingen aan voor alle Kortrijkse zwembaden. Zowel de prijzen voor recreatief als sportief zwemmen gingen de hoogte in, om de inflatie en fors gestegen energieprijzen de baas te kunnen. Die prijzen golden al in de andere Kortrijkse Lagozwembaden maar zijn nu ook van toepassing voor Lago Lagaeplein.

Tienbeurtenkaart

Bij het sportzwemmen blijven de tarieven voor kinderen onder de twaalf jaar, voor mensen met een beperking en voor gebruikers boven de 65 jaar dezelfde. Ze betalen 2,80 euro. Wie tussen de 13 en 17 jaar is, betaalt nu 3,50 euro in plaats van 3,20 euro. Volwassenen hoesten 4,50 euro op in plaats van 3,70 euro.

Met een tienbeurtenkaart zwem je goedkoper met tarieven tussen 2,30 euro en 3,90 euro. Wie niet in Kortrijk gedomicilieerd is, betaalt tussen 3,50 euro en 5,50 euro. Met een tienbeurtenkaart betaal je dan maximaal 4,90 euro.

Serieuze investeringen

Lago Lagaeplein zal in 2022 ook, net als de andere Kortrijkse zwembaden, nog niet rendabel zijn. Grote boosdoener zijn de grondige renovatiewerken, die gepaard gingen met een maandenlange sluiting. Zo kreeg het kinderbad een fikse opknapbeurt, werden er eindelijk nieuwe kleedcabines geïnstalleerd en werd er serieus geïnvesteerd in een frisse uitstraling van het zwembad.

Die renovatiewerken zijn uiteraard een investering, die nu de nodige kosten met zich meebrachten maar waarvan we op lange termijn de vruchten gaan plukken. We kijken positief richting 2023”, aldus Petra Santy, zwembadmanager LAGO Kortrijk Lagaeplein.

50ste verjaardag

Volgend jaar viert het zwembad op het Lagaeplein zijn 50ste verjaardag. Lago voorziet rond maart 2023 allerhande acties om die gouden verjaardag extra kracht bij te zetten. Over wat die speciale acties precies zijn, wordt voorlopig met geen woord gerept.

Wie vanaf dinsdag opnieuw een bezoek wil brengen aan het zwembad op het Lagaeplein, bestelt best tickets online via https://zwembadlagaeplein.recreatex.be/