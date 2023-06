Wie dacht om dit weekend even te gaan verkoelen in het zwembad van Meulebeke zal andere opties moeten zoeken, want het is gesloten door een defect aan de technische installatie.

“We werken er hard aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, zodat je vlug weer kunt genieten van een verfrissende duik”, aldus de gemeente op sociale media.

Zonder verdere berichtgeving opent het zwembad op recreatiedomein Ter Borcht maandag opnieuw de deuren.