Zwembad De Valkaart in Oostkamp blijft nog 8 jaar open

Op de Oostkampse gemeenteraad van donderdag 21 december werd bekendgemaakt dat, mits een beperkte renovatie, het zwembad in de Valkaart nog open kan blijven tot 2030 of zelfs tot 2031.

Het is al dan niet openhouden van het zwembad of de nood aan een volledig nieuw zwembad is al een dossier dat ettelijke jaren aansleept. Na het jaarlijks onderhoud in 2016 werden betonrot en een aantal andere problemen vastgesteld. Er werd een bestek opgemaakt voor een grondige renovatie wat de houdbaarheidsdatum van het zwembad zou verlengen tot 2031. Uiteindelijk werd de renovatie kost geraamd op 1.414.902,27 euro. In samenspraak met Farys besliste het gemeentebestuur toen om de volledige renovatie niet uit te voeren. Vanaf mei worden enkel de hoogstnoodzakelijkste werken uitgevoerd, zodat de gemeente nog een vijftal jaar de tijd heeft om een toekomstplan uit te werken. “Dit was geen leuke beslissing. De renovatie toch laten doorgaan, zou echter geen blijk van goed budgetbeheer zijn geweest. We willen een toekomstgerichte keuze maken over hoe we zullen omgaan met het zwembadgebeuren in onze gemeente. Deze oefening willen we goed doen en dat zal tijd vragen. Alles pistes liggen op dit ogenblik open.” Wist burgemeester Jan de Keyser destijds te vertellen. Het zwembad ging dan voor korte tijd dicht om de hoogstnodige nodige renovaties uit te voeren

Open tot 2031

Nu vijf jaar later wordt een nieuw, en misschien laatste hoofdstuk geschreven voor het zwembad in de Valkaart. Aan de gemeenteraad werd meegedeeld dat, mits groot onderhoud en een beperkte vernieuwing het zwembad zeker nog tot 2023, mits een investering van 550.000 euro. Er werd wel de bedenking gemaakt dat eventuele problemen met de kuip een zeer bepalende factor zal worden. De kuip zelf is bijna 50 jaar geleden gebouwd. “ Dit is zeker een meevallen gezien het bedrag dat destijds opgegeven is voor een renovatie maar ik hoop dat de bijkomende inspectie van de kuip geen domper op de vreugde zal zijn. Als we het zwembad kunnen openhouden tot 2031, het moment dat ook de milieuvergunning ten einde is hebben we met het bestuur ruim de tijd om dan te bekijken wat de mogelijkheden zullen zijn en welke opportuniteiten zich aanbieden voor een eventueel nieuw zwembad.” Vertelde de burgemeester tijdens de gemeenteraad. ( GST)