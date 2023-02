Zwembad De Groene Meersen in Zedelgem vanaf woensdag 22 februari opnieuw open

Vanaf woensdag 22 februari kan je terug gaan zwemmen in zwembad De Groene Meersen in Zedelgem.

Door een technisch defect aan de toevoerleiding van het zwembadwater moest de gemeente het zwembad korte tijd sluiten, maar de herstellingen zijn afgerond en het zwembad kan terug de deuren openen.

Publiek zwemmen in De Groene Meersen is op afspraak, reserveren kan via https://inschrijvingen.zedelgem.be/Tickets/

Meer info: sport@zedelgem.be of 050 28 86 02.