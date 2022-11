Zwembad Aquandé in Vichte maakt zich op voor feestweekend

Op zaterdag 19 en zondag 20 november is het feest in zwembad Aquandé, het gezamenlijke zwembad van Deerlijk en Anzegem gelegen aan het Ommersheimplein in Vichte. Tijdens dit feestweekend staan er heel wat leuke activiteiten op het programma waarvan de meeste gratis zijn. “Sinds 1 juli 2020 is het zwembad open”, aldus schepen van Zwembad Yannick Ducatteeuw (Inzet). Tot nu toe vonden we nog niet echt de gelegenheid om festiviteiten aan te bieden. Van het komende weekend willen we gebruik maken om er een feestweekend van te maken voor iedereen via tal van toffe activiteiten. Recent mochten we ook onze tweehonderdduizendste bezoeker verwelkomen. Dubbel feest dus!”

Ondertussen is Aquandé ongeveer 2,5 jaar in gebruik. Via dit spetterende weekend willen de gemeentebesturen van Deerlijk en Anzegem ook aan iedereen die het zwembad nog niet kent, de kans geven om het nu te ontdekken.

Waterballetshow

“Altijd al eens een initiatie duiken willen volgen?”, klinkt schepen Ducatteeuw (31). “Of wat dacht je van een lekker aperitiefje tijdens je zwembeurt? We starten onze zaterdag rustig met ochtendzwemmen op muziek. Nadien houden we zwemwedstrijdjes, zijn er initiatielessen duiken, krijgen bezoekers een rondleiding in het zwembad en is er de mogelijkheid tot spelplezier en discozwemmen.”

“Ook op zondag zetten we het feest lekker verder met ontbijtzwemmen. Op de middag kunnen de volwassenen van een aperitief genieten, terwijl de kleinsten aan het spelen zijn. Finaal sluiten we het feestweekend af in stijl met een waterballetshow en een demonstratie van onze redders.”

Wie erbij wil zijn, kan het volledige programma online terugvinden via www.aquande.be/nieuws/feestweekend-aquande. Let op inschrijven is verplicht!