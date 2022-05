Zwartestraat in Reninge afgesloten door waterlek

De Zwartestraat in Reninge is afgesloten door een waterlek ter hoogte van huisnummer 27. Het verkeer moet plaatselijk omrijden.

Het lek werd zaterdagmorgen ontdekt door omwonenden. Door de druk van het water kwam het wegdek enkele centimeters omhoog. Een ploeg van De Watergroep is ter plaatse, maar de herstelling van het lek verloopt moeilijker dan verwacht.

“Het betreft een lek in de oude waterleiding”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Matthys (Dynamisch). “In de Zwartestraat en Oostvleterenstraat zijn momenteel werken aan de gang om de waterleiding te vernieuwen. Die zitten in de eindfase. Normaal zou binnen enkele weken de nieuwe waterleiding in gebruik worden genomen. Ontzettend jammer dat we nu nog met een lek in de oude waterleiding worden geconfronteerd .”

Het is niet de eerste keer dat een waterlek voor problemen zorgt in de Zwartestraat. Een groot lek in 2019 waardoor de straat twee maanden moest worden afgesloten voor het verkeer, lag onder meer aan de basis van de aanleg van een nieuwe waterleiding.