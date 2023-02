Zware kritiek op nieuw woonerf in Torhoutse Nieuwstraat

Na de Markt, de Zwanestraat, de Wollemarkt en de Zuidstraat worden in Torhout nu ook de Hoedemakersstraat, de Huidevetterstraat, de Putstraat en de drukke Nieuwstraat een woonerf. Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond werd het punt niet zonder slag of stoot goedgekeurd. N-VA en onafhankelijk raadslid Koen Sap uitten zware kritiek en stemden tegen.

In een woonerf is niet enkel de snelheid voor alle weggebruikers beperkt tot 20 kilometer per uur, maar mogen voetgangers bovendien de volle breedte van de openbare weg gebruiken. Ook is het voor kinderen toegestaan om op straat te spelen. Voetgangers mogen het verkeer weliswaar niet nodeloos belemmeren, maar anderzijds mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Parkeren is verboden, behalve op de gemarkeerde plaatsen.

Doordachte wijzigingen doorvoeren

Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) verdedigde de uitbreiding van de woonerfzone. “De stadskernvernieuwing bereikt stilaan haar eindstation”, zei ze. “Zo zullen binnenkort ook de heraanleg van de Nieuwstraat en Hoedemakersstraat achter de rug zijn. Aangezien die straten, net zoals onder meer de vernieuwde Markt, aangelegd worden als woonerf, willen we ons politiereglement in die zin aanpassen. Op die manier ontstaat er een mooi aaneengesloten woonerf dat de kern van onze stad omvat.”

Daar was Mike Verhaeghe namens N-VA niet over te spreken. “We vragen ons sterk af of de weggebruikers door de bomen nog wel het bos zullen zien”, reageerde hij. “Geef toe: wie kent alle regels met betrekking tot een fietsstraat, een fietszone, een woonerf en noem maar op? Laat ons toch voorzichtig zijn met het invoeren van allerhande nieuwe regeltjes waar de meerderheid van de mensen totaal geen benul van heeft. Torhout is een mooie stad, Antwerpen is dat ook, maar je kunt die twee totaal niet met elkaar vergelijken. Laat het ons zo eenvoudig mogelijk houden. Pas op dat je de bezoekers niet wegjaagt uit onze stadskern in plaats van het centrum nieuw leven in te blazen.”

“Menig wenkbrauw zal gefronst worden bij de invoering van alweer een nieuw woonerf. We zullen dit punt niet goedkeuren. Het is noodzakelijk om doordachte wijzigingen door te voeren en goed na te denken over de criteria waaraan een verkeersveilige stad moet voldoen.”

Weer naar de 19de eeuw met paard en kar

Onafhankelijk raadslid Koen Sap deed er nog een schepje bovenop. “Een woonerf voorzien op een plaats die grotendeels gebruikt wordt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, is allesbehalve logisch”, sneerde hij. “Jullie katapulteren ons terug naar de 19de eeuw, waarin paard en kar en spelende kinderen het straatbeeld sierden. In een woonerf mogen de kinderen op straat spelletjes spelen. Wat als een onwetende of roekeloze autobestuurder met 50 km per uur door de Nieuwstraat rijdt? Dit is allesbehalve verkeersveilig! We leven in de 21ste eeuw, waarin gemotoriseerd verkeer een essentieel en onmisbaar bestanddeel van onze samenleving is.”

“De lokale economie hangt af van een goede bereikbaarheid. Door almaar meer beperkingen op te leggen, zullen de mensen ons stadscentrum beginnen te mijden als de pest, met alle gevolgen van dien voor de lokale handel. Bekijk maar eens de waanzinnige leegstand. Ik zal dit punt uiteraard niet goedkeuren.”

Oppassen voor een fikse boete

De partij Groen, met Bavo Parmentier als spreekbuis, was zoals verwacht wél voor de uitbreiding van de woonerfzone. Bavo noemde het een mooie stap vooruit. Ook de bestuursmeerderheid van CD&V en Vooruit keurde het punt goed. Het wordt straks dus oppassen. Meer dan 20 kilometer per uur in de Nieuwstraat rijden, kan een fikse boete opleveren.