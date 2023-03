Zware kritiek op defecte roltrappen en smerige lift op Brugs stationsplein

De vaak defecte roltrappen aan het Brugs stationsplein zijn een oud zeer. Het alternatief – de lift – blijkt smerig te zijn: die zit vol afval en stinkt naar urine. Raadslid Ilse Coopman nam foto’s en toonde ze tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond.

Gemeenteraadslid Ilse Cooman (N-VA) hekelde de slecht functionerende roltrappen op het Brugse Stationsplein: “Het is een oud zeer, maar de beloofde bewegwijzering naar de lift is er nog niet: “En die lift is smerig, die zit vol afval en stinkt naar urine.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) wees erop dat zowel de roltrappen als de lift privaat bezit zijn: ze zijn eigendom van de vereniging van mede-eigenaars van het flatgebouw.

Plexi afdak

“Het is te betreuren dat de lift er zo vuil bij ligt, maar het is niet de taak van de stad om die private lift te onderhouden. Wat de roltrappen betreft, begin februari kreeg een firma de opdracht tot onderhoud en vervanging van de defecte stukken.”

“Er zal ook een plexi afdak boven de roltrappen geplaatst worden, want het feit dat het regent op de roltrap, is de oorzaak van vele mankementen. Bij de heraanleg en uitbreiding van de stationsparking zullen de roltrappen verdwijnen.”