Zware drones ter beveiliging van onze stranden en badzones zijn nog niet overal mogelijk

De West-Vlaamse provincieraad startte donderdagnamiddag met één minuut stilte, naar aanleiding van het overlijden van ere-gedeputeerde Marie-Claire Van Der Stichele – De Jaegere, die op 6 februari in Knokke-Heist stierf. Nadien interpelleerde Kurt Himpez (N-VA) over de beveiliging van onze stranden en badzones met drones: “Er waren vorige zomer teveel incidenten.”

Incidenten

Vorig jaar waren er tijdens de zomermaanden heel wat ernstige incidenten aan de kust. “Er viel zelfs een slachtoffer in een bewaakte zone en twee doden buiten de toezichturen van de reddingsdienst”, merkte Kurt Himpe (N-VA) donderdagnamiddag tijdens de provincieraad op.

Hij vroeg gouverneur Carl Decaluwé wanneer er opnieuw testen met zwaardere drones zullen uitgevoerd worden: “Enkel de Blankenbergse redders zetten momenteel een kleine drone in voor het monitoren van de badgasten, niet voor reddingsacties.”

Bovendien laakte Kurt Himpe het feit dat de strandredders niet over Astridradio’s beschikken, waardoor er een verbindingspersoon nodig is in de commandopost: “Zijn er plannen om zo’n radio’s te voorzien?”

Luchtruim

Carl Decaluwé antwoordde als volgt: “We hebben aan onze kust de meest beveiligde badzones ter wereld. Er hebben nu al vijf instanties drones: ook de Westkust, Middelkerke, Bredene-De Haan en de hulpverleningszone 1. Het probleem is dat niet het hele luchtruim van West-Vlaanderen open is voor zwaardere drones. We hebben dit in Brussel aangekaart. De tijd van vliegtuigen is achterhaald voor dit soort werk.

“De Astridradio’s zijn niet praktisch, redders moeten dan met twee toestellen rondlopen en de verbinding verloopt niet vlot en de abonnementskosten zijn zeer hoog”, aldus Carl Decaluwé.