Zwankendamme heeft nu ook een deelkoelkast

In Zwankendamme kan je in de Lisstraat onder het Pongske sinds kort een deelfrigo en diepvries vinden. Het initiatief gaat uit van Sebastien Bruselle en Michèle Verbeken. Ze willen de voedseloverschotten beperken en mensen die het in deze crisisperiode moeilijk hebben, laten meegenieten.

“We zagen al heel wat deelfrigo’s opduiken in tal van andere gemeenten, en waren van mening dat we niet konden achterblijven. Er moest ook bij ons aandacht zijn voor de mensen die het met minder moeten doen. Wie etensrestjes heeft, mag die in de koelkast plaatsen. Wie nood heeft aan voeding, mag gratis een portie meenemen. We vragen de gebruikers wel om solidair te zijn en niet alles uit de koelkast te nemen”, vertellen de initiatiefnemers.

Onderhoud

“Aan de mensen die voedseloverschotten in de frigo of diepvries plaatsen, vragen we om alles zorgvuldig te verpakken, met folie bijvoorbeeld. Ook de inhoud en de datum is handig om te vermelden. Op die manier kunnen wij er steeds voor zorgen dat er niets vervallen in de koelkast zit. Wij zorgen zelf voor het onderhoud van de frigo en diepvries en zullen steeds zaken die niet meer houdbaar zijn verwijderen. Je kan er brood, te veel gebakken aardappeltjes of vlees achterlaten. Nu staat er een frigo, een diepvriezer en een zitbank waarvan de zitting omhoog kan. Je kan er potjes of andere bewaardoosjes in kwijt die mogelijk hergebruikt kunnen worden. Ik hoop dat heel wat bewoners er gebruik van zullen maken”, besluit Sebastien. (SR)