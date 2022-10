Zwangere Guy & Lander Gyselinck in brouwerij St.Bernardus voor try-out concert: “Een grote naam die afzakt naar Watou”

Brouwerij St.Bernardus in Watou pakt dit najaar uit met een goed gevuld herfstprogramma. Alle tickets voor het reünieconcert van The Boondocks met Belpop Bonanza op zaterdag 29 oktober zijn de deur uit en ook het extra concert op vrijdag 28 oktober is bijna volledig uitverkocht. “We doen nog een nieuwe en laatste toevoeging: een try-out concert van Zwangere Guy & Lander Gyselinck”, zegt Pieter Verdonck van brouwerij St.Bernardus.

“Onder de noemer ‘Wa-Na-Tou’ organiseren we een aantal evenementen in de brouwerij op het snijpunt van culinair en cultuur. Over enkele weekends heen presenteren we een aanbod met voor elk wat wils, waarbij we hopen een stimulans te zijn voor de zogenaamde ‘reasons to come’ naar de Westhoek”, zegt Pieter Verdonck, marketingverantwoordelijke van brouwerij St. Bernardus.

Try-out concert van Zwangere Guy & Lander Gyselinck in brouwerij St.Bernardus.

Zwangere Guy en Lander Gyselinck

Een nieuwe en laatste toevoeging die brouwerij St.Bernardus doet, is een try-out concert van Zwangere Guy & Lander Gyselinck op dinsdag 22 november. “Guy en Lander hebben brouwerij St.Bernardus uitgekozen om twee dagen P.A. repetitie te doen en aansluitend hun eerste concert te spelen van hun nieuw, gezamenlijk project ‘Pourriture Noble’”, zegt Pieter. “Zwangere Guy is één van de populairste en best verkopende Belgische artiesten van de afgelopen jaren. Dit voorjaar verkocht hij maar liefst vijf keer op rij de Ancienne Belgique uit. Hij speelde onder eigen naam en samen met Stikstof op alle grote festivals in België én Nederland: Rock Werchter, Werchter Boutique, Couleur Café, Pukkelpop, Lowlands… Kortom, een grote naam die afzakt naar Watou.”

Een ticket scoren kan je op www.sintbernardus.be/nl/wanatou. In VVK 28 euro en ADD 30 euro. De deuren om 18.30 uur en het concert start om 20 uur.

Reünieconcert

De allround quiz op vrijdag 4 november en de Nerdland Podcast Live op zondag 6 november van Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel zijn ondertussen al uitverkocht. Ook voor de bier- en foodpairing deluxe met sales manager Marco Passarella op vrijdag 11 november kan je geen ticket meer verkrijgen.

“Het reünieconcert The Boondocks met Belpop Bonanza op zaterdag 29 oktober is volledig uitverkocht. Ook voor het extra reünieconcert op vrijdag 28 oktober vliegen de tickets de deur uit. Ongeveer 2/3 van de tickets zijn verkocht”, vertelt Pieter. “Begin de jaren ‘90 werd de Nederlandstalige rockband The Boondocks opgericht in Poperinge. De eerste Boondocks single ‘Ik wacht’ bracht de band meteen in De Afrekening van Studio Brussel. Eind de jaren ‘90 werd de band zachtjes ontbonden. Het project Belpop Bonanza Westhoek bracht de legacy van The Boondocks helemaal terug onder de aandacht en de verschillende originele groepsleden voelden dat de tijd rijp was om misschien nog één keer het Boondocks repertoire te berde te brengen.”

“De opbrengst van de ticketverkoop van The Boondocks met Belpop Bonanza wordt geschonken aan een goed doel, gekozen door frontman Rik Denys”

Frontman en tekstschrijver Rik Denys heeft een tijdje terug twee hersenbloedingen opgelopen en is bijgevolg niet meer in staat om te zingen. De rol van Rik wordt tijdens dit éénmalig reünieconcert opgevangen door verschillende gastzangers- en zangeressen zoals Trui Chielens (Kotjesvolk, Sidus), Frederik Mahieu (Red Spot Jr), Bavo Vanden Broeck (Dokter Vroman), Joost Denuwelaere (Bloedend Hart) en Frank Verdru (Bloedend Hart). “De opbrengst van de ticketverkoop wordt geschonken aan een goed doel, gekozen door Rik Denys. De Letterhop vzw verlaagt de financiële drempel voor hulpverlening en ijvert om therapeutische ondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken.”

Op zondag 13 november staat Welcome To The AA – live podcast met hosts Andries Beckers en Alex Agnew en centrale gast Karl Vannieuwkerke op het programma. Ook daar zijn ongeveer 2/3 van de tickets de deur uit.

Vinylhappening

De vinylhappening met vinylbeurs en verschillende voorstellingen werd verplaatst naar zondag 20 november. “We zijn nog op zoek naar standhouders voor de vinylbeurs. Het is slechts 10 euro voor een stand van één lopende meter en we hebben 400m² beschikbare beursruimte. De avondvoorstelling van Piv Huvluv werd veranderd in een apérovoorstelling om 11.30 uur met gratis toegang voor publiek.”