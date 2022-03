Zwangere apothekeres mét jonge baby geeft het voorbeeld: “Hou jodium zeker bij voor allerjongsten, maar hopelijk is inname nooit nodig”

De Poperingse apothekeres Eveliene Top (35) kreeg de voorbije dagen tientallen klanten over de vloer voor jodiumtabletten. Ook haar telefoon staat roodgloeiend met uiteenlopende vragen. Ze doet nu een oproep en geeft het goede voorbeeld, want als zwangere vrouw en jonge mama behoort ze tot de grootste risicogroep in het geval van een nucleaire ramp.

“Die nucleaire dreiging leek me aanvankelijk niet zo urgent”, vertelt Eveliene Top van Apotheek Ameloot op de Grote Markt van Poperinge. Maandag deed ze toch een publieke oproep via haar sociale mediakanalen.

“Niet om paniek te zaaien, wel om de mensen correct te informeren. In de loop van de namiddag kregen we mails van onze apothekersverenigingen met een nieuwsflash en informatie in het geval van een nucleaire ramp. Dat kwam voor mij toch als een verrassing.”

“Plots gaat het heel snel. De dreiging is reëel en Poetin blijkt zeer onberekenbaar. Er werd in mijn apotheek alleen al een vijftigtal gratis dozen met jodiumtabletten verdeeld. Maar wees gerust, we hebben er nog genoeg.”

Hoe jonger, hoe gevoeliger

Ook voor Eveliene zelf, want zij behoort tot de prioritaire doelgroep. “Mijn dochter Odette is elf maand oud en ik ben intussen vijf maand in verwachting van een tweede kindje”, vervolgt Eveliene. “Van zodra je zwanger bent, is het enorm belangrijk dat je zulke tabletten bij de hand hebt. Hoe jonger, hoe gevoeliger. Ouders geven zulke tabletten best mee met hun baby’s en kinderen, wanneer ze bijvoorbeeld naar de crèche, school of grootouders moeten.”

“De prioritaire doelgroepen zijn kinderen en jongeren onder de achttien jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Tot de leeftijd van veertig is er risico op agressieve schildklierkankers in het geval van een nucleaire ramp. Preventieve en plotse inname mag niet, maar moet wel wanneer de overheid daarvoor groen licht zou geven. Hopelijk is dat nooit nodig. De tablet werkt maximaal in de eerste zes uur.”

Broodnodig

Correct info blijkt broodnodig. “Dat merk ik aan de uiteenlopende vragen in de apotheek en aan mijn telefoon, die roodgloeiend staat. Alle betrokken partners organiseren zich om iedereen voldoende te bedelen. Wie al jodiumtabletten thuis heeft liggen naar aanleiding van vroegere campagnes, kan die zeker nog gebruiken, want kaliumjodide is heel stabiel en jarenlang houdbaar. Op dat vlak is het vergelijkbaar met keukenzout. Aan wie er nog geen heeft: iedereen kan in de apotheek terecht voor één gratis doos jodiumtabletten per gezin van vier. Neem zeker je identiteitskaart mee.”

De extra drukte blijkt niet ideaal. “Na die aanhoudende adviezenstroom door corona krijgen we nu deze informatiecampagne op ons bord. Er wordt de laatste tijd hard gerekend op de apothekers. Hopelijk kan onze beroepsgroep straks nog eens uitpakken met leuker nieuws”, besluit Eveliene.

