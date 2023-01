Zwaargewonde politieagent weer thuis na gasexplosie

Fabrice Rosseel, de politieagent die op 13 oktober vorig jaar ernstig gewond raakte bij de gasexplosie in Oostende, kwam zaterdagavond thuis na een lange revalidatie in het brandwondencentrum van Leuven. Hij werd er als een held onthaald.

Familieleden, vrienden en collega’s verwelkomden Fabrice zaterdagavond met een warm applaus toen hij aankwam bij zijn ouders in De Haan. Ook schepen Rudi Cattrysse van De Haan was erbij toen Fabrice, na een moeilijke herstelperiode van vier maanden in het brandwondencentrum, weer thuis kwam.

Bij de gasexplosie op donderdag 13 oktober in het centrum van Oostende raakten twee mensen ernstig gewond: een medewerkster van Lucien & Lizette, de lunchbars gerund door mensen met een beperking van de vzw Duinhelm, en politieman Fabrice Rosseel. Even werd gevreesd voor het leven van Fabrice. Maar nu is hij weer thuis en duidelijk op de goede weg.