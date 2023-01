‘Zwaar bewolkt met opklaringen’ wint Hooiquiz

Het team ‘Zwaar bewolkt met opklaringen’ heeft de Hooiquiz in restaurant De Hooipiete in Pollinkhove gewonnen. De winnende ploeg bestond uit Koen Porreye, Nicky Rabaey, Maya Herman en Peter Tyberghein. Het leverde hen een bon voor een boottocht op.

De tweede plaats was voor het team van feestcommissie Stavele. Het brons ging naar het team van Tim Lemmens en zijn vrouw Hilde en Jurgen Yde en zijn vrouw Melanie. Zijn wonnen respectievelijk een waardebon van 75 en 50 euro van restaurant De Hooipiete.

“Het was een spannende quiz, maar het was vooral heel gezellig”, zeggen Wannes Vandenberghe en Aukje D’hont van restaurant De Hooipiete. “Bedankt ook aan iedereen die deelnam en aan quizmaster Bieke Vanslembrouck en haar man Matthijs om de quiz in goede banen te leiden.” (KVCL/gf)